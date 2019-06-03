Знаменитого мамонтенка Любу привезут в Екатеринбург

Мамонтенка Любу привезут в Екатеринбург. Он будет выставлен в областном краеведческом музее.

Экспонат уникален тем, что сохранился лучше всех из найденных на планете детенышей мамонта. Как рассказывает Павел Косинцев, заведующий лабораторией палеоэкологии института экологии животных и растений Уральского отделения РАН, когда он впервые увидел мамонтенка, "он был как живой, сохранилась практически вся шерсть, он был довольно упитанный".

Как сообщила директор музея Наталья Ветрова, сейчас для Любы специально готовят витрину.

Экспозиция приурочена к проведению в Екатеринбурге первого Уральского культурного форума, который пройдет с 5 по 8 июня. На различных площадках состоятся около 200 мероприятий.

Напомним, мамонтенка Люба нашел в мае 2007 года оленевод Юрий Худи в верхнем течении реки Юрибей на Ямале. И назвал по имени своей жены. За 12 лет экспонат был представлен в десятках стран мира. Чаще в музее на Ямале можно увидеть его копию, сама Люба чаще "гастролирует".