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03.06.2019 15:02
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Знаменитого мамонтенка Любу привезут в Екатеринбург

Текст: Елена Мационг
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Мамонтенка Любу привезут в Екатеринбург. Он будет выставлен в областном краеведческом музее.

Экспонат уникален тем, что сохранился лучше всех из найденных на планете детенышей мамонта. Как рассказывает Павел Косинцев, заведующий лабораторией палеоэкологии института экологии животных и растений Уральского отделения РАН, когда он впервые увидел мамонтенка, "он был как живой, сохранилась практически вся шерсть, он был довольно упитанный".

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Как сообщила директор музея Наталья Ветрова, сейчас для Любы специально готовят витрину.

Экспозиция приурочена к проведению в Екатеринбурге первого Уральского культурного форума, который пройдет с 5 по 8 июня. На различных площадках состоятся около 200 мероприятий.

Напомним, мамонтенка Люба нашел в мае 2007 года оленевод Юрий Худи в верхнем течении реки Юрибей на Ямале. И назвал по имени своей жены. За 12 лет экспонат был представлен в десятках стран мира. Чаще в музее на Ямале можно увидеть его копию, сама Люба чаще "гастролирует".

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