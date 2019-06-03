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03.06.2019 07:29
Рубрика: В мире

"Репрессированные и расстрелянные" чиновники КНДР появились на публике

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Привлекшее несколько дней назад всеобщее внимание сообщение южнокорейских СМИ о массовых репрессиях среди чиновников КНДР, отвечавших за подготовку саммита с Трампом в Ханое, оказалось, как минимум, частично неверным. Один из "репрессированных" политиков появился на концерте вместе с Ким Чен Ыном, а другого "расстрелянного" партократа заметили в здании МИД Северной Кореи.

Ким Ен Чхоль и Ким Чен Ын во время визита во Вьетнам, 1 марта 2019 г. Фото: AP Photo/SeongJoon Cho Ким Ен Чхоль и Ким Чен Ын во время визита во Вьетнам, 1 марта 2019 г. Фото: AP Photo/SeongJoon Cho
Ким Ен Чхоль и Ким Чен Ын во время визита во Вьетнам, 1 марта 2019 г. Фото: AP Photo/SeongJoon Cho

Напомним, что в пятницу южнокорейская консервативная газета "Чосон Ильбо" со ссылкой на анонимные источники в КНДР сообщила, что после провала американо-северокорейского саммита в Ханое, где Ким Чен Ын и Дональд Трамп не смогли подписать никаких соглашений, лидер Северной Кореи очень сильно разозлился.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
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Гнев вождя, по версии издания, вылился в жестокие наказания тех, кто вел переговоры с американцам. Спецпредставителя КНДР по США Ким Хек Чхоля, а также еще четырех высокопоставленных чиновников якобы казнили, расстреляв прямо на аэродроме Мирим. Заместителя председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоля, которого считали "правой рукой" вождя, сослали на каторжные работы в удаленную провинцию Чаган, а переводчицу лидера КНДР отправили в лагерь для политзаключенных за ошибку с передачей содержания слов Трампа во время переговоров в Ханое. Утверждалось также, что в политические лагеря отправились еще несколько высокопоставленных чиновников. В правительстве Южной Кореи не стали спешить с подтверждением этой информации, сказав, что для выяснения ситуации нужно время. Впрочем, это не помешало мировым СМИ подхватить версию "Чосон Ильбо", рассказав об очередной волне репрессий в КНДР.

Парад "оживших и вернувшихся" из небытия возглавил зампредседателя ЦК ТПК Ким Ен Чхоль. СМИ КНДР опубликовали рассказ о посещении Ким Чен Ыном  концерта, где выступали жены военных. Ким был со своей супругой Ли Соль Чжу и представителями высшего военного руководства. На фотографии с мероприятия видно, что пятым слева от вождя сидит Ким Ен Чхоль, который по версии "Чосон Ильбо" должен каторжно трудиться. Присутствие чиновника на концерте было подтверждено и в статье о концерте.

Что-то схожее возможно произошло и с "расстрелянным" Ким Хек Чхолем. Редактор новостного портала NK NewsЧад О’Кэррол в своем аккаунте в Твиттере сообщил, что вместо того, чтобы лежать окровавленным на аэродроме Ким Хек Чхоля видели в здании МИД Северной Кореи. Впрочем, тут стоит признать, что журналист ссылается лишь на слова своего анонимного источника. Однако после "железобетонного" "возвращения с каторги" Ким Ен Чхоля версия об "оживлении" Ким Хек Чхоля выглядит заслуживающей доверия.

По поводу переводчицы и других "репрессированных и казненных" пока ничего не говорится, но вполне возможно, что и они рано или поздно либо "вернутся с того света" или из лагерей.

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Отметим, что южнокорейская газета "Чосон Ильбо" уже успела прославиться тем, что регулярно запускает скандальные "утки" о Северной Корее. Этому рвению во многом способствует консервативная и антисеверокорейская направленность издания. Недавно эта же газета оказалась в центре скандала, когда выяснилось, что один из ее ведущих журналистов приписывал известным экспертам те или иные высказывания, которых специалисты никогда не делали.

С другой стороны, некоторым оправданием может служить тот факт, что не все сообщения этой газеты про КНДР оказываются выдумками. Время от времени некоторая информация подтверждается. Кроме того, закрытость Северной Кореи и невозможность быстро проверить информацию также провоцируют разного рода слухи.

Многие поверили в то, что Ким Ен Чхоля действительно могли репрессировать, так как он длительное время не появлялся на публике. Также было установлено, что его сняли с поста руководителя Фронта объединения Родины, отвечающего за южнокорейское направление внешней политики КНДР. Кроме того, слухи о возможных репрессиях со стороны Ким Чен Ына за неудачу на саммите в Ханое возникали довольно-таки регулярно. Все это и способствовало мнению в стиле "вполне может быть", хотя многие эксперты по КНДР как в Южной Корее, так и за рубежом сразу говорили, что торопиться с окончательными выводами нельзя.

В целом же это уже далеко не первый случай, когда "расстрелянные" или "сосланные на рудники" северокорейские высокопоставленные лица оказываются живыми, здоровыми и сопровождающими вождя в поездках. Иногда бывает и так, что провинившихся чиновников в КНДР за какие-то огрехи действительно отправляют проходить "революционное воспитание", которое обычно заключается в тяжелом труде в удаленных районах, но многие потом возвращаются на прежние или схожие по уровню должности.

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