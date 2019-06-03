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03.06.2019 12:44
Рубрика: Общество

Диплом Мадридского двора

Россия и Испания подпишут соглашение о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней
Текст: Мария Набиркина
Российская газета - Спецвыпуск № 118(7876)
Правительство России опубликовало на официальном портале правовой информации распоряжение о подписании соглашения с властями Королевства Испания о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней.

- Когда соглашение будет подписано, подтвержденное дипломами среднее общее и высшее образование, полученное в России, и испанское образование того же уровня признаются сопоставимыми, - пояснили в министерстве науки и высшего образования. - Кроме того, документ приравнивает степень российского кандидата наук и степень доктора (Titulo de Doctor), полученную в Испании.

Фото: iStock
Правительство расширило список признаваемых зарубежных вузов

Впервые соглашение между СССР и Испанией о признании документов об образовании и ученых степеней было подписано еще в 1990 году в Мадриде. И хотя уже тогда речь в нем шла обо всех уровнях образования, на практике признавали только среднее. Пришло время обновить документ.

Соглашение поспособствует развитию двустороннего сотрудничества и станет продолжением многолетнего российско-испанского сотрудничества в области образования и науки. По данным пресс-службы минобрнауки, за последние десять лет количество испанских студентов в российских вузах увеличилось почти вдвое: со 129 до 304 человек. У нас есть специальные государственные стипендии (квоты) для граждан Испании: в 2018/19 учебном году выделено 20 таких квот. Все отобранные кандидаты распределены на обучение за счет федерального бюджета по программе "Практический курс русского языка как иностранного" в Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина. Но почти две трети испанцев учатся в России за свой счет. Россиян, которые очно учатся в университетах Испании, чуть больше - около 600 человек.

Мнение

Ольга Гевель, руководитель Центра испанского языка СФУ:

- Сибирский федеральный университет более 10 лет активно сотрудничает с университетами Испании. Наиболее активные академические обмены - с Университетом Кадиса, Университетом Аликанте, Университетом Барселоны, Университетом Лейды. За эти годы мы пригласили на работу 6 преподавателей и несколько научных сотрудников из университетов-партнеров. Ежегодно предоставляем стипендию для бесплатного семестрового обучения студентам из Университета Кадиса и Университета Аликанте, а студенты СФУ проходят "ответные" стажировки в этих университетах. Упрощение процедуры может привести и к увеличению числа испанских студентов в СФУ, увеличению количества иностранных научных сотрудников и преподавателей.

Елена Иопель, директор Центра экспертизы иностранных документов об образовании СПбПУ:

- Нам очень приятно, что все больше испанских студентов выбирают учебу в нашем вузе. Сейчас в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого учатся около 60 испанских студентов. Мы предлагаем им широкий спектр образовательных программ, большой популярностью пользуются программы магистратуры на английском языке. В продвижении своих образовательных ресурсов в Испании нам во многом помогает информационный центр, который мы открыли в Мадриде.

Кирилл Марков, врио ректора Университета Лобачевского (ННГУ им. Лобачевского):

- Это долгожданное событие для нашего вуза. ННГУ активно сотрудничает с 15 испанскими ведущими научно-образовательными центрами по программам академической мобильности, научным проектам. Решение будет только на пользу дальнейшему развитию совместных программ, привлечению испанских специалистов в научную и образовательную деятельность университета. А это, в свою очередь, скажется на улучшении основных показателей конкурентоспособности вуза.

Общество Образование
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