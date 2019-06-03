Новости

Зеленский внес законопроект об ответственности за незаконное обогащение 20:25
Арестована мать-кукушка, бросившая двойняшек в хостеле 20:24
Упавшее во время бури дерево остановило трамваи в Краснодаре 20:21
"Почта России" сделала доступной оплату посылок в мобильном приложении 20:16
Церковь поддержала идею называть самолеты именами святых 20:11
В России запущен первый сервис подписки на автомобили 19:57
Росавиация дала рекомендации по бесперебойным авиаперевозкам летом 19:50
Белорусский стенд вызвал огромный интерес у посетителей фестиваля "Красная площадь" 19:30
Утвержден список базовых школ РАН 19:20
Национальный аэропорт Минск признан лучшим среди стран СНГ 19:12
Бастрыкин призвал срочно найти причастных к убийству бойца спецназа ГРУ 19:12
Россия перевыполнила сделку ОПЕК+ в мае 19:11
Суд отправил под арест экс-губернатора Ивановской области 19:06
Футболист Газинский получил травму в игре сборной России с "Чертаново" 19:05
Нижегородская турбаза отказалась размещать ВИЧ-положительных детей 18:44
Toyota назвала российские цены на новую Supra 18:43
Сборная России по футболу разгромила "Чертаново" в контрольном матче 18:41
В гараже у симферопольца нашли склад оружия и 1500 патронов 18:40
В Астрахани приставы арестовали теплоход 18:39
Пресс-секретарь Зеленского назвала снос бюста Жукова результатом политики 18:31
Виктор Адамов назначен президентом ПАО "Галс-Девелопмент" 18:23
Счетная палата отметила низкий уровень исполнения бюджета Минздравом 18:19
В Калининграде нашли покрасивших фонтан шутников 18:16
Роскачество предупредило о возможных проблемах при установке iOS 13 18:12
Пушков прокомментировал бегство Яценюка из Украины 18:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 3 по 9 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 3 по 9 июня
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
03.06.2019 19:50
Рубрика: В мире

Росавиация дала рекомендации по бесперебойным авиаперевозкам летом

Текст: Евгений Гайва

Руководители организаций гражданской авиации получили уведомления о необходимости усилить авиационную безопасность и принять меры по бесперебойному обеспечении воздушных перевозок в период летних каникул, сообщила Росавиация.

Фото: Pixabay
Национальный аэропорт Минск признан лучшим среди стран СНГ

"Аэропортам и авиакомпаниям рекомендовано провести дополнительные мероприятия по бесперебойному обеспечению работы в период летних каникул, в том числе в условиях резкого роста пассажиропотока", - говорится в сообщении. В местах массового пребывания людей в аэропортах должна быть организована информационно-разъяснительная работа. Авиаперевозчикам предписано ежедневно мониторить технологический график и оборот воздушных судов, обязательно резервировать самолеты, чтобы не допустить срывов и задержек рейсов.

В случае задержек рейсов по погодным, техническим и другим причинам в зависимости от времени ожидания вылета пассажиров должны обеспечить прохладительными напитками, горячим питанием, а также разместить в гостиницах и доставить транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно, создать условия для хранения багажа. В таких случаях применяются "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей".

Руководители территориальных органов Росавиации в пределах представленных полномочий будут содействовать оперативному решению вопросов по предотвращению и устранению причин сбойных ситуаций. 

В мире Европа Франция Правительство Минтранс Росавиация
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков заявил о необходимости защиты Рунета
Бастрыкин призвал срочно найти причастных к убийству бойца спецназа ГРУ
Россия перевыполнила сделку ОПЕК+ в мае
В Швеции суд не удовлетворил запрос о заочном аресте Ассанжа
Роскачество предупредило о возможных проблемах при установке iOS 13