Росавиация дала рекомендации по бесперебойным авиаперевозкам летом

Руководители организаций гражданской авиации получили уведомления о необходимости усилить авиационную безопасность и принять меры по бесперебойному обеспечении воздушных перевозок в период летних каникул, сообщила Росавиация.

"Аэропортам и авиакомпаниям рекомендовано провести дополнительные мероприятия по бесперебойному обеспечению работы в период летних каникул, в том числе в условиях резкого роста пассажиропотока", - говорится в сообщении. В местах массового пребывания людей в аэропортах должна быть организована информационно-разъяснительная работа. Авиаперевозчикам предписано ежедневно мониторить технологический график и оборот воздушных судов, обязательно резервировать самолеты, чтобы не допустить срывов и задержек рейсов.

В случае задержек рейсов по погодным, техническим и другим причинам в зависимости от времени ожидания вылета пассажиров должны обеспечить прохладительными напитками, горячим питанием, а также разместить в гостиницах и доставить транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно, создать условия для хранения багажа. В таких случаях применяются "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей".

Руководители территориальных органов Росавиации в пределах представленных полномочий будут содействовать оперативному решению вопросов по предотвращению и устранению причин сбойных ситуаций.