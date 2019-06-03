Роскачество проверило детские мобильные приложения

Роскачество протестировало 16 наиболее популярных развивающих игр-программ, помогающих детям научиться читать. Каждая проверялась по 11 критериям, в том числе - безопасности.

Отмечаются, что детское приложение не должно запрашивать доступ к файлам девайса, камере, микрофону и другим устройствам, а также персональные данные ребенка. Впрочем, среди проверенных приложений нарушителей по этому критерию выявлено не было.

Приложение "родительский контроль" должно иметь расширенную функциональность, а для доступа к нему необходим специальный код, который должен вводить взрослый человек. Однако это правило выполняется только в двух протестированных приложениях.

При этом во всех приложениях эксперты не нашли угроз в виде вредоносного программного обеспечения, они не передают в интернет персональные данные пользователей, не требуют доступов и разрешений. Однако четыре приложения не содержат ссылку на политику конфиденциальности.

У большинства проверенных приложений есть встроенные покупки, предоставляющие доступ к дополнительным урокам. При этом они не навязывают покупки за ускоренное или облегченное прохождение. Среди платных приложений самое бюджетное стоит 75 рублей, самое дорогое - 700 рублей.

Все подробности исследования можно найти на сайте Роскачества.