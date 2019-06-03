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Рубрика: Экономика

Роспотребнадзор выписал штрафов на 30 млн из-за молочной продукции

Текст: Юлия Кривошапко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Роспотребнадзор наложил штрафов на сумму свыше 30 миллионов рублей на производителей и продавцов молочной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: pixabay.com
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В первом квартале 2019 года Роспотребнадзор провел более шести тысяч проверок в отношении предприятий, производящих и реализующих молочную продукцию. В 840 проверках контролеры выявили нарушения требований законодательства. По итогам и были наложены штрафы.

Помимо этого, из оборота изъяли более 1,5 тысячи партий молока и молочной продукции общим объемом более 19 тонн.

Специалисты Роспотребнадзора исследовали около 69 тысяч проб молочной продукции. Результаты проведенного анализа показали, что 4% исследованной продукции не соответствовали обязательным требованиям по санитарно-химическим показателям, в том числе по содержанию токсичных элементов. Еще 3,5% проб не соответствовали гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.

Экономика Товары и цены Правительство Роспотребнадзор
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