Россия объявила набор космонавтов для полета на Луну

Новый набор космонавтов, недавно объявленный Роскосмосом, будет ориентирован на лунные программы и полеты на перспективной космической технике, сообщил директор института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов.

- Требования по медицинской части высокие. Кандидат должен быть здоров физически, психически и психологически. Есть и некоторые особенности: в рамках тех допусков мы будет обращать внимание на особенности кандидатов для возможности участия в лунных миссиях, - приводит слова ученого ТАСС.

О новом наборе в отряд космонавтов сообщил в конце мая глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Во время визита на ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре он выразил надежду на более активное участие в освоении космоса девушек.

Российская концепция исследования и освоения Луны была обнародована в ноябре 2018 года. Она рассчитана на 20 лет и состоит из трех этапов. На первом, в 2021-2025 годах запланирована отработка необходимых технологий на МКС, создание базового модуля окололунной станции, беспилотный облет Луны кораблем "Федерация" и отправка на земной спутник автоматических станций. На следующую пятилетку намечен пилотируемый облет Луны и развертывание на ее орбите спутников связи.

После 2030 года должна произойти высадка российских космонавтов на Луну и оборудование там посещаемой базы. Продолжительность лунной миссии составит 14 суток. Наконец, после 2035 года на Луне планируется построить две обсерватории, наладить добычу водяного льда и выработку из него кислородно-водородного топлива, развернуть на орбите навигационную систему для ориентации техники, работающей на поверхности.