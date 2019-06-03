Россия опровергла отзыв военных специалистов из Венесуэлы

Посольство России в Каракасе опровергло отзыв военных специалистов из Венесуэлы. Об этом заявил глава российской дипломатической миссии в этой стране Владимир Заемский. "Это очередная "новость", абсолютно не соответствующая действительности", - заявил российский посол, которого цитируют РИА Новости.

Заемский дал понять, что работа российских военных советников в Венесуэле происходит с соблюдением имеющихся обязательств и ни о каких сокращениях речи не идет.

Напомним, что ранее газета The Wall Street Journal сообщила о значительном сокращении количества российских военных представителей из-за якобы имеющихся проблем с финансированием работы миссии со стороны правительства Мадуро.