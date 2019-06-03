Российские школьницы научились работать с искусственным интеллектом

Более 58 процентов школьниц в России интересуются технологиями, причем многие - с 12 лет. То есть, гораздо раньше, чем их ровесницы из Европы. Тем не менее, только 38 процентов связывают свою жизнь с IT. Таковы результаты масштабного исследования, проведенного Microsoft среди 11 570 девушек (11-30 лет) из России, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Бельгии, Чехии, Финляндии, Ирландии, Нидерландов, Польши и Словакии.

Как сделать так, чтобы больше девушек смогли "войти в айти"? С апреля по май при поддержке педагогов и тренеров всероссийского проекта открытых уроков "Проектория" в 35 городах России прошел целый цикл обучающих мероприятий, тренингов и встреч для учениц российских школ. В них приняли участие более 12 тысяч девочек.

В Москве в партнерстве со Школой 21 Microsoft провела лекцию и практический урок по Data Science. Ученицы 5-9 классов московских школ смогли научить искусственный интеллект вычислять, какова вероятность выжить у пассажира Титаника. Умная программа изучала реальные исторические события, учитывала класс билета на Титаник, пол пассажира, наличие у него детей и родственников. И выдавала точный ответ.

- Индустрия развивается с огромной скоростью, и ей серьезно не хватает высококвалифицированных кадров, - рассказал старший эксперт Microsoft в области искусственного интеллекта и машинного обучения Дмитрий Сошников. - К сожалению, в сфере технологий, девушек все еще не так много. Поэтому наша цель - вдохновить молодое поколение и показать, что индустрия открыта для всех. Мы очень рады партнерству с "Проекторией", которое помогло привлечь к проекту "Девочки в ИТ" более 14500 человек, включая почти 12 тысяч учениц 10-18 лет. Учителя и школьники познакомились с технологиями машинного обучения, виртуальной реальности, разработки мобильных и компьютерных приложений, а также попробовали себя в 3D-моделировании и программировании".