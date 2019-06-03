Мужская сборная России на мажорной ноте завершила свое выступление на стартовом этапе волейбольной Лиги наций в сербском городе Нови-Сад. В третьем туре наша команда победила хозяина площадки национальную дружину Сербии в пятисетовом марафоне - 3:2 (20:25, 26:24, 25:23, 22:25, 15:10). Итог этапа для действующих чемпионов турнира положительный - два выигрыша и одно поражение.

Двузначное количество очков у победителей матча Россия - Сербия набрали доигровщик Егор Клюка (25), его коллега по амплуа Дмитрий Волков (15) и блокирующий Ильяс Куркаев (13). Причем у Клюки шесть мячей, выигранных непосредственно с подачи.

Россияне проявили искусство догонять соперника и с честью выходить из сложных ситуаций, причем под давлением зала. Зрители наконец-то заполнили нижний ярус трибун дворца спорта "Спенс" и создали отличную атмосферу, которой так не хватало в предыдущие дни.

После проигранного гостями первого сета "подвисла" и вторая партия - 22:24. Вновь хладнокровие и разум в сочетании с риском проявил чемпион Европы-2017 Дмитрий Волков, парень с устойчивой нервной системой. Его сложные подачи заставили соперника дрогнуть.

И в концовке третьей партии пришлось догонять поймавших кураж сербов, которые играли гораздо сильнее и эмоциональнее, нежели в предыдущих своих встречах против Японии и Франции. При счете 17:19 главный тренер россиян Саммелвуо взял тайм-аут. В коротких перерывах он немногословен, но заводить команду у него удается. После паузы очень полезно сыграл Игорь Филиппов - результативный блок и очковая атака первым темпом. Ну а довершил наш рывок Егор Клюка.

Сербы сдаваться категорически не желали, россиянам не удалось избежать пятой партии. Начали тай-брейк неудачно - 1:4, 2:5. Погоня началась с эйсы Клюки, затем хозяева стали все чаще ошибаться в атаке. На технический перерыв и смену сторон команды уходили уже при счете 8:7 в пользу России. Окончательно добила явно поникших сербов пушечная подача Волкова - 13:9. Уже на кураже и без нервов россияне довели матч до заслуженной победы.

На второй игровой неделе наша сборная выступит в Уфе (7-9 июня), соперники - Италия, США и дебютант Лиги наций Португалия.