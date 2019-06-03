Росстандарт проведет ревизию 10 тысяч советских ГОСТов

Росстандарт проведет масштабную ревизию советских ГОСТов, она затронет около 10 тысяч стандартов - то есть более чем четверть всех документов в фонде стандартов.

"Бизнесу и развитию экономики мешают устаревшие требования, и здесь слабым звеном являются "советские ГОСТы" - государственные стандарты, принятые до 1991 года, сказал глава Росстандарта Алексей Абрамов в интервью РИА Новости​​​. - Большинство из них относится к сфере добровольного применения, и все они в ближайшей перспективе подлежат пересмотру или отмене".

Речь о таких стандартах, как ГОСТ 1965 года на выделанные шкуры белых медведей - он действует, хотя эти животные давно занесены в Красную книгу и охота на них запрещена, или ГОСТ 1981 года на катушку фотопленки шириной 61,5 мм, пояснили "РГ" в Росстандарте.

Ранее в интервью "РГ" Алексей Абрамов говорил о планах добиться радикального омоложения ГОСТов, сократив их средний возраст с 18 до 8 лет.