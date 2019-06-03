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03.06.2019 01:44
Рубрика: Общество

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

Текст: Марина Гусенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Следующая рабочая неделя будет праздничной и поэтому короткой. Правда, отдыхать россияне будут не три дня подряд. Дополнительный выходной появится в середине недели в честь Дня России.

Фото: iStock
Россиянам сократят новогодние каникулы

"Выходной связан с празднованием 12 июня Дня России, который в этом году выпадает на среду", - рассказали "РГ" в Роструде. Помимо этого, рабочий день во вторник, 11 июня, будет сокращен на один час, так как он является предпраздничным.

Таким образом, в июне этого года у нас будет 19 рабочих дней и 11 выходных, включая праздник. А вообще в этом месяце отмечается 109 праздников, из которых 32 международных и 20 профессиональных.

Общество Ежедневник Праздники Правительство Минтруд Роструд Все о выходных и праздниках
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