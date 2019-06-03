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03.06.2019,  
13:57
Текст:  Олег Корякин

Руки коротки: почему ПРО США бессильны перед "Сарматом"

Военные эксперты США встревожены нынешним состоянием американской системы ПВО. Она явно не успевает за развитием современных российских ракетных комплексов.
Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Статья, посвященная этой проблеме, была опубликована в издании Military Watch.

Автор поясняет, что американская сеть противовоздушной обороны состоит из четырех основных систем. Это системы Patriot, AEGIS и AEGIS Ashore, THAAD и GMD.

Из всех перечисленных наиболее эффективным считается  Patriot. Да и его возможности ограниченны. В частности из-за системы "горячего" пуска, в отличие от российской ЗРК C-300, в которой используется "холодный" вертикальный старт ракет.

Фото: Ульяна Соловьева/РИА Новости
Зенитная система С-300 замечена в США

Все четыре американские системы способны поразить МБР лишь, когда она преодолела половину пути и стала снижаться. А на ранних этапах, когда цель слишком высоко, американские ПРО не могут до нее дотянуться.

Например, когда северокорейская ракета "Хвасонг" пролетала во время испытаний 2017 года над Японией, системы AEGIS, развернутые на японских и американских военных кораблях не могли ее сбить. Высота 770 километров для них недосягаема.

Что уж тут говорить о российском гиперзвуковом комплексе "Авангард"? Автор статьи уверен, что шансы его перехвата близки к нулю.

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