Сборная России по футболу разгромила "Чертаново" в контрольном матче

Футболисты сборной России в товарищеской игре одержали крупную победу над московским клубом "Чертаново", выступающем в первенстве ФНЛ.

Встреча, состоявшаяся в понедельник в Новогорске (Химки), завершилась со счетом 6:0. Мячи забили Артем Дзюба (7-я минута), Антон Миранчук (26), Александр Головин (42), Федор Смолов (46), Федор Чалов (61) и Резиуан Мирзов (77).

Сборная России готовится к матчам отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Сан-Марино (игра пройдет 8 июня в Саранске) и Кипра (11 июня в Нижнем Новгороде).