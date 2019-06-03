Российской футбольной сборной в ближайшие дни предстоит два важных матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Команда Станислава Черчесова встретится с Сан-Марино и Кипром. Генеральной репетицией перед этими поединками стал вчерашний спарринг против "Чертаново", который завершился уже после подписания номера в печать.

- Мы могли сыграть и между собой, но это скорее воспринимается как тренировка. Решили предложить им сыграть с нами, и они дали добро. "Чертаново" находится близко к нам, у них хорошая команда, и будет правильно для нашей подготовки сыграть с ними, - так объяснил выбор соперника журналистам еще в начале сбора Станислав Черчесов.

Болельщики посмотреть этот полутренировочный поединок не смогли - играли на базе в Новогорске за закрытыми дверями. Делать его открытым для публики не стали сразу по двум причинам. Первая - организационная. Охрана порядка, проход зрителей и прочие моменты, несомненно, усложняют жизнь.

- Кроме того, мы не хотим ажиотажа, потому что этот матч - для работы, а не для того, чтобы показать что-то. Хотя болельщиков мы любим, - подытожил Черчесов.

Сборная сейчас действительно наверняка еще "сырая". Каждый день игроки получают приличную нагрузку, чтобы выйти на оптимальные кондиции 8 и 11 июня, когда и состоятся матчи. Так что, возможно, болельщикам действительно лучше пока на промежуточные результаты этой летней работы в Новогорске не смотреть. Как тут не вспомнить контрольные матчи против Австрии и Турции перед прошлогодним чемпионатом мира, в которых команда Черчесова выглядела невзрачно и получила мешок критики. Зато потом, когда действительно было нужно, сборная побежала и заиграла. Очевидно, тренерский штаб этот опыт тоже учел.

Лишнее давление игрокам сейчас действительно ни к чему. Они и так сидят на сборе и трудятся, пока коллеги наслаждаются законным отпуском. При этом они без лишних напоминаний и давления общественности понимают - здесь никаких осечек, если хочешь попадать на Евро, допускать нельзя. Будущие соперники, понятно, не из грандов, но за красивые глаза три очка не дарят сейчас даже футбольные карлики. Поэтому когда журналисты сказали Черчесову, что июньские матчи - самая легкая часть в отборе, Станислав Саламович лишь саркастично улыбнулся.

- Может быть, для вас, потому что вы будете сидеть на трибуне в панаме и с кружкой пива. А нам нужно работать и тренироваться, поэтому мы не можем рассуждать такими категориями, - отрезал главный тренер сборной.

Еще один важный фактор - смена поколений, которая потихоньку проходит в сборной. Штаб главной команды постоянно привлекает молодых ребят. Принцип простой - если человек проявляет себя в клубе и стабильно играет на высоком уровне, то получает приглашение. А уже дальше тренеры смотрят, как новичок себя проявляет. В этом смысле самая любопытная фигура на нынешнем сборе - форвард Николай Комличенко.

Воспитанник "Краснодара" выбрал не самый обычный вариант для развития карьеры, уехав в чешский клуб "Млада Болеслав". Там он выдал феерический сезон, забив 29 мячей в чемпионате страны и переписав местные бомбардирские рекорды. С учетом дефицита забивных форвардов публика еще весной ожидала вызова Комличенко на матчи с Бельгией и Казахстаном. Но тогда Черчесов был категоричен. Рулевой сборной сказал, что игрока просматривали, но пока усилить национальную команду он не может.

К чести Комличенко, никаких обид с его стороны не было. Наоборот, он продолжил забивать и теперь получил свой шанс. Поскольку сезон в Чехии завершился чуть позже, форвард лишь в воскресенье появился в Новогорске. Пока никаких авансов новичку Черчесов выдавать не спешит. "Он знает свою нынешнюю ситуацию, что он начинает 26-м. А каким он станет во время сбора - это зависит от него," - сказал Станислав Саламович по поводу Комличенко.

Тут, впрочем, уместно вспомнить историю другого нашего легионера Дениса Черышева. Сбор перед чемпионатом мира он тоже начинал даже без гарантий попадания в итоговую заявку. Но упорно работал и проявил себя так, что стал лучшим бомбардиром команды на турнире и одним из его героев. Поэтому не исключено, что уже в ближайшее время мы увидим в деле и Николая Комличенко. Ведь забивать в ворота Сан-Марино и Кипра надо непременно, и как можно больше.