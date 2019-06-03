Сегодня воздух в Москве прогреется до +24

Обещанная синоптиками жара вернется в столичный регион к среде. Сегодня метеорологи прогнозируют умеренно теплую погоду - максимум +24 градуса.

В Метеобюро Москвы и области сообщили, что 3 июня на погоду в столичном регионе будет влиять восточная периферия антициклона. Осадков не ожидается, но большую часть дня небо будет затянуто облаками.

"Максимальная температура воздуха в Москве +23 градуса, по области - до +25, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Атмосферное давление останется высоким -750 милиметров ртутного столба". В ночь на среду не ниже +15, осадки маловероятны.

Кстати, 3 июня 1921 года воздух в Москве прогрелся до +31,4 градуса. А в 1916 году столбик термометра опустился до отметки -0,2 градуса.