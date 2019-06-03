Сербия отказалась поддерживать санкции в отношении России

Сербия не станет поддерживать санкции Запада в отношении России, заявила председатель Скупщины (парламента) Майя Гойкович на встрече со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным.

По словам парламентария, Сербия никогда не станет вводить санкции в отношении России и российского народа.

Со своей стороны Вячеслав Володин озвучил, что до конца текущего года ожидается подписание соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Сербией. Это откроет рынок с населением в 180 миллионов человек для сербских товаров. Кроме того, на территории Сербии работают свыше 800 компаний с российским капиталом. По объему товарооборота Россия занимает третье место среди зарубежных торговых партнеров республики.

Напомним, спикер Госдумы находится с визитом в Белграде для участие в четвертом заседании комиссии по сотрудничеству между Госдумой м Народной Скупщиной Сербии.