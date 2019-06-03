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Рубрика: Общество

Школьники пишут самый массовый ЕГЭ по русскому языку

Текст: Ксения Колесникова
Сегодня, 3 июня, выпускники сдают самый массовый обязательный ЕГЭ по русскому языку. Экзамен напишут 674 тысячи участников.
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Из них - 660 тысяч выпускников текущего года. 

"Будет организовано 5480 пункта проведения экзаменов во всех регионах России и за рубежом, - сообщили в Рособрнадзоре. - Ход экзаменов в регионах будут контролировать общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора".

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Кроме того, во всех экзаменационных пунктах будет видеонаблюдение. Прямо в аудиториях на глазах школьников будут напечатаны полные комплекты экзаменационных материалов.

Экзамен будет длиться 3,5 часа (210 минут). Сама работа состоит из двух частей. Первая - 26 заданий с кратким ответом. Вторая часть - 27 задание - сочинение. Оно традиционно считается самым сложным. 

Экзамен по русскому языку - один из двух обязательных предметов для получения аттестата. Для этого нужно набрать минимум - 24 балла. Результаты ЕГЭ по русскому языку также необходимо представить при поступлении в вуз на любую специальность. Проходной порог в вузы выше - 36 баллов.

- Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 20 июня, - сообщили Рособрнадзоре.

Общество Образование ЕГЭ в России
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