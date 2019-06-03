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Скоро ваш iPhone станет другим. Apple представила "темную" iOS 13

03.06.2019,  
21:34
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Apple Фото: Apple
Фото: Apple

Компания Apple на конференции для разработчиков WWDC представила новые программные новинки, в числе которых iOS 13, watchOS 6 и мобильная платформа для планшетов - iPadOS.

Операционная система iOS 13 получила долгожданную темную тему, а также множество не столь заметных, но важных или приятных нововведений. В частности, она будет работать заметно быстрее, утверждают в компании. Нововведения коснулись и приложений, которые будут занимать меньше места в памяти (как и обновления для них).

Темный режим получили практически все системные и фирменные приложения Apple, включая клавиатуру - которая к тому же получила режим ввода текста свайпом.

Фото: iStock
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Еще одно нововведение - авторизация в приложениях и вебе по Apple ID, в ходе которой пользователь может скрывать свой реальный электронный адрес. Это станет своего рода заменой "Войти с Google" или "Войти с Facebook".

Обновилось и приложение "Фото", где можно использовать больше инструментов для редактирования снимков, а также поворачивать видео. Любителям слушать одну и ту же музыку понравится опция "расшаривания" - в режиме реального времени можно стримить музыку со своего iPhone на AirPods человека, находящегося рядом (с его согласия, конечно) - достаточно просто поднести айфоны друг к другу.

Изменения затронули Siri, которая получит обновленные "Команды", более естественный голос и возможность распознавать голоса разных членов семьи (в колонке HomePod).

Разработанная специально для планшетов iPad платформа iPadOS позволяет более удобно размещать значки на большом экране - в частности, можно сдвинуть иконки приложений и виджеты, уместив их на одном рабочем столе.

Режим Split View позволит одновременно открывать два окна одного и того же приложения рядом. А в приложении "Файлы" будет поддерживаться скачивание данных с внешних USB-накопителей. Браузер Safari для iPad получил поддержку настольной версии, как на macOS, а также менеджер загрузок и новые шорткаты.

Что касается watchOS 6, то в ней появятся калькулятор, голосовые заметки, новые цифеблаты, а также приложения, которые смогут работать независимо от iPhone, без необходимости сопряжения. Одновременно с выпуском watchOS 6 заработает магазин таких приложений. Кроме того, обновленные часы будут предоставлять больше информации о физической активности владельца.

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