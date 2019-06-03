Новости

Полиция задержала мужчину за сообщение о минировании в Выборге 11:19
Фото: украинский снайпер порвал американскую винтовку 11:18
Трамп лишает Индию привилегий в торговых отношениях с 5 июня 11:15
Lada Vesta SW Cross стал полицейским автомобилем в Словакии 11:11
В центре Москвы перекроют движение из-за религиозного праздника 11:09
Отловщики объяснили экскурсии в "китовую тюрьму" 11:09
На Ямале перевернулась лодка, погибли два человека 11:08
В Уфе самолет прервал взлет из-за сработавшей сигнализации 11:06
В Москве временно ограничат движение транспорта 11:02
"Тайная жизнь домашних животных 2" вышла в лидеры проката России 10:59
США находятся на грани потери статуса "страны без кори" 10:53
В Свердловской области осужден пожизненно орудовавший 22 года маньяк 10:35
Россия опровергла отзыв военных специалистов из Венесуэлы 10:29
Двух пострадавших на батуте в Улан-Удэ перевели из реанимации 10:28
На учениях в Румынии заметили "загадочную" версию танка M1 Abrams 10:24
Биологи забили тревогу из-за резкого роста смертности китов 10:18
В мэрии Южно-Сахалинска неизвестный с топором напал на человека 10:07
В Иркутской области ожидаются заморозки до -2 градусов 10:07
В Волгоградской области задержали коллекционера оружия 09:54
В Челябинске разработали систему поиска свободных мест для парковки 09:53
На Курилах рыбаки пострадали из-за неисправного газового баллона 09:51
В Бурятии из-под конвоя сбежал обвиняемый в изнасиловании 09:45
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 116 09:44
В Иркутске столкнулись такси и маршрутка 09:44
Тюменские лингвисты обнаружили в русском языке новый союз 09:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как снизить стресс перед ЕГЭ
Как снизить стресс перед ЕГЭ
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне
Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне
03.06.2019 10:18
Рубрика: Общество

Биологи забили тревогу из-за резкого роста смертности китов

Текст: Наталья Панасенко
Фото: AP Photo / Jeff Chiu Фото: AP Photo / Jeff Chiu
Фото: AP Photo / Jeff Chiu

На американском тихоокеанском побережье с 1 января 2019 года зафиксировано небывалое количество мертвых серых китов. В их гибели ученые видят две возможные причины.

По данным Американского национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), с января по конец мая на западном побережье Северной Америки от Мексики до Аляски погибло около 148 серых китов.

Фото: pixabay.com
Географы рассказали об угрозе крупнейшим рекам планеты
Фото: fivedeeps.com
На дне Марианской впадины нашли то, что меньше всего ожидали увидеть
Фото: pixabay.com
Биологи рассказали о мутациях рыб из-за загрязнения океанов

Серые киты (Eschrichtius robustus) живут только в Тихом океане, их популяция насчитывает, предположительно, 27 000 животных. Они зимуют у берегов Калифорнии и Мексики, а летом нагуливают жир в заливе Аляски, богатом питательным кормом.

NOAA сообщило, что с 2000 года зафиксировано не так много смертей животных длиной до 15 метров. В этот период на побережье Канады были обнаружены пять мертвых серых китов. Вероятно, это лишь небольшая часть погибших животных: большинство мертвых китов просто тонут или их тела выбрасываются на берег в недоступных районах.

Но теперь, в связи с "необычным инцидентом смертности", NOAA пытается расследовать причины массовой гибели серых китов. Обсуждаются две возможные причины их смерти - недоедание или столкновение с кораблями.

По словам биологов, сегодня многие киты находятся в ослабленном физическом состоянии, что может быть связано с плохим кормом в арктических водах. Серые киты питаются придонными ракообразными, моллюсками и другими мелкими морскими животными.

Кроме того, ученые не исключают влияние потепления на фауну океана, которая составляет рацион питания серого кита.

Общество Экология Общество Наука
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россия опровергла отзыв военных специалистов из Венесуэлы
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 116
Роспотребнадзор выписал штрафов на 30 млн из-за молочной продукции
Мэр Харькова призвал перестать стесняться переговоров с Россией
ВМФ России нашел замену фрегатам с украинскими двигателями