Биологи забили тревогу из-за резкого роста смертности китов

На американском тихоокеанском побережье с 1 января 2019 года зафиксировано небывалое количество мертвых серых китов. В их гибели ученые видят две возможные причины.

По данным Американского национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), с января по конец мая на западном побережье Северной Америки от Мексики до Аляски погибло около 148 серых китов.

Серые киты (Eschrichtius robustus) живут только в Тихом океане, их популяция насчитывает, предположительно, 27 000 животных. Они зимуют у берегов Калифорнии и Мексики, а летом нагуливают жир в заливе Аляски, богатом питательным кормом.

NOAA сообщило, что с 2000 года зафиксировано не так много смертей животных длиной до 15 метров. В этот период на побережье Канады были обнаружены пять мертвых серых китов. Вероятно, это лишь небольшая часть погибших животных: большинство мертвых китов просто тонут или их тела выбрасываются на берег в недоступных районах.

Но теперь, в связи с "необычным инцидентом смертности", NOAA пытается расследовать причины массовой гибели серых китов. Обсуждаются две возможные причины их смерти - недоедание или столкновение с кораблями.

По словам биологов, сегодня многие киты находятся в ослабленном физическом состоянии, что может быть связано с плохим кормом в арктических водах. Серые киты питаются придонными ракообразными, моллюсками и другими мелкими морскими животными.

Кроме того, ученые не исключают влияние потепления на фауну океана, которая составляет рацион питания серого кита.