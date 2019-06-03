СМИ: В Швеции суд не удовлетворил запрос о заочном аресте Ассанжа

Окружной суд Уппсалы принял решение не удовлетворять запрос прокуратуры о заочном аресте основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает телеканал SVT.

Шведская прокуратура направила 20 мая запрос в суд о заочном аресте Ассанжа по подозрению в изнасиловании. По словам заместителя главного прокурора Евы-Мари Перссон, при положительного решения суда она запросила бы европейский ордер об аресте и экстрадиции Ассанжа в Швецию. Между тем Лондонский суд перенес слушание об экстрадиции Ассанжа по запросу США на 12 июня. Правозащитник не смог дать показания в связи с плохим самочувствием.

Напомним, правоохранители задержали Джулиана Ассанжа в апреле текущего года на территории эквадорского посольства в Лондоне. Президент Эквадора Ленин Морено отказал правозащитнику в политическом убежище. Журналист скрывался в дипмисии с 2012 года. Ордер на его арест изначально выдала Швеция, где его обвиняли в сексуальных домогательствах. Ассанж считает свое дело политически мотивированным и опасается, что Стокгольм действует в интересах Вашингтона. В США Джулиану Ассанжу грозит 35-летний тюремный срок или даже смертная казнь. Американское министерство юстиции предъявило основателю WikiLeaks 17 новых обвинений, в том числе в раскрытии секретной информации.