Снимки чехлов подтвердили внешность будущих iPhone

В Сети появились подтверждения внешнего вида новых iPhone, которые будут иметь квадратный модуль камеры.

Чехлы для iPhone 2019 года. Фото: Gizmochina/Twitter

Представление о том, как будут выглядеть смартфоны, можно составить по фотографиям чехлов. На сайте Gizmochina опубликовали фото чехлов трех разных размеров - это намекает на три будущих модели iPhone.

О будущих смартфонах Apple известно пока мало - в основном это слухи. Главное - отказ кампании от технологии 3D Touch. Кроме того, в новых iPhone ожидается тройная камера (в младшей версии - двойная).