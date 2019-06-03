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Снимки чехлов подтвердили внешность будущих iPhone

03.06.2019,  
13:12
Текст:  Владимир Болотин
Фото: Gizmochina/Twitter Фото: Gizmochina/Twitter
Фото: Gizmochina/Twitter

В Сети появились подтверждения внешнего вида новых iPhone, которые будут иметь квадратный модуль камеры.

Чехлы для iPhone 2019 года. Фото: Gizmochina/Twitter

Представление о том, как будут выглядеть смартфоны, можно составить по фотографиям чехлов. На сайте Gizmochina опубликовали фото чехлов трех разных размеров - это намекает на три будущих модели iPhone.

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О будущих смартфонах Apple известно пока мало - в основном это слухи. Главное - отказ кампании от технологии 3D Touch. Кроме того, в новых iPhone ожидается тройная камера (в младшей версии - двойная).

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