Совет министров обороны СНГ обсудит учения объединенной системы ПВО

Очередное заседание Совета министров обороны стран Содружества откроется 5 июня в курортном городе Анапа на юге России, информирует пресс-служба Исполкома СНГ. Главам оборонных ведомств предстоит рассмотреть вопросы, связанные с предстоящими учениями объединенной системы ПВО "Боевое Содружество - 2019".

В центре внимания заседания, в повестку дня которого включено более двух десятков вопросов, будет и военно-политическая обстановка в мире, ее влияние на состояние безопасности стран СНГ. Военные эксперты проанализируют концептуальные подходы к развитию военного сотрудничества до 2025 года, оценят опыт постконфликтного урегулирования в Сирии.

"Главы оборонных ведомств наметят так же основные направления сотрудничества в области применения беспилотной авиации и противодействия беспилотным летательным аппаратам, совместные мероприятия вооруженных сил стран СНГ в 2020 году", - уточнили в Исполкоме.

Кроме того, на встрече в Анапе речь пойдет и о развитии сотрудничества в области противовоздушной обороны, спорта, подготовки кадров. Совет проанализирует, как выполняется план реализации концепции развития единой геоинформационной системы военного назначения для вооруженных сил стран Содружества, рассмотрит поправки в положение о координационном комитете топографических служб вооруженных сил при Совете министров обороны.

Совет министров обороны стран СНГ, который образован в 1992 году, как уже сообщал "СОЮЗ", координирует военное сотрудничество стран Содружества, рассматривает концептуальные подходы к вопросам военной политики и военного строительства, вырабатывает предложения по реализации усилий, направленных на предотвращение вооруженных конфликтов. В его состав входят представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.