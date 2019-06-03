США потребовали от Южной Кореи завершить установку батареи ПРО THAAD

Южная Корея вновь оказалась в непростом положении, разрываясь между США и Китаем, которые конфликтуют друг с другом. Вслед за "настоятельными рекомендациями" Вашингтона примкнуть к санкциям против китайской компании Huawei , США стали требовать скорейшего завершения установки и ввода в действие в Корее американской батареи ПРО THAAD, которая сильно раздражает Пекин. Как сообщили корейские СМИ, представители Сеула так и не смогли прямо ответить китайцам, что собираются делать с этой батареей.

Напомним, что решение разместить на своей территории батарею американской системы ПРО THAAD Сеул принял еще в 2016 году. С одной стороны, не обошлось без давления Вашингтона, а с другой - повлияли ракетные и ядерные запуски Пхеньяна. Это вызвало негативную реакцию не только у КНДР, но и у России, и в первую очередь у Китая. КНР и РФ уверены, что радар батареи THAAD может быть использован не для отслеживания ракетных запусков КНДР, а как один из элементов системы глобальной ПРО США.

Пришедший к власти в мае 2017 года президент Республики Корея (РК) Мун Чжэ Ин хотя накануне выборов и обещал отказаться от THAAD США, но вынужден был в итоге согласиться с принятием американских комплексов.

Впрочем, как оказалось, под разными предлогами правительство РК пока оттягивает ввод в строй этого комплекса, не желая больше портить отношения с Китаем, который после 2016 года из-за THAAD ввел негласные санкции против Сеула.

Судя по появляющимся в последние дни новостям, Соединенные Штаты решили плотно взяться за своего союзника, заставляя Южную Корею примкнуть ко всем антикитайским инициативам. Вслед за требованиями присоединиться к санкциям против китайского IT-гиганта Huawei Вашингтон взялся и за вопрос о батарее ПРО, чьи элементы уже доставили в уезд Сончжу (провинция Северная Кенсан) в Южной Корее, но так и не смогли пока развернуть.

Как признали в министерстве обороны РК, в ходе переговоров в апреле США заявили, что пора корейцам оказать помощь и обеспечить развертывание комплекса ПРО. В настоящий момент подъезды к месту дислокации батареи блокируют протестующие. Американские солдаты и офицеры, которые должны обслуживать батарею, живут в непривычных для них спартанских условиях. В частности, питаться приходится в помещении гольф-клуба, который переоборудовали в столовую. Все оборудование так и не подсоединено к центральному электроснабжению. Для выработки электричества используют временный генератор, для которого трижды в неделю на вертолете доставляют топливо.

Как уже было сказано, активисты, выступающие против размещения батареи ПРО, не дают подъехать технике по дороге, а потому жить американцам приходится как на острове, имея снабжение лишь по воздуху.

Похоже, что Вашингтону надоела эта ситуация, и в последнее время США "насели" на Южную Корею, требуя помочь в разворачивании батареи THAAD и обеспечении ее нормального функционирования. В правительстве РК признали, что американцы поднимают этот вопрос, но добавили, что разговоры в этом направлении идут уже давно.

Южнокорейские власти в ответ на все жалобы солдат США говорят, что они вынуждены "поступать в духе демократии" и не хотят применять силу для ликвидации "блокады". Кроме того, батарею не вводят в строй под предлогом того, что не завершена оценка воздействия работы комплекса на экологию. На деле же очевидно, что правительство РК во главе с президентом Мун Чжэ Ином не хочет вставать однозначно на чью-то сторону в конфликте между США и Китаем.

Сеул как мог изворачивался по вопросу о санкциях против Huawei, а теперь еще приходится и с THAAD действовать так, чтобы угодить "и вашим и нашим".

Тему с этой батарей ПРО поднял китайский военный министр в ходе переговоров с южнокорейским коллегой Чон Ген Ду, с которым он совсем недавно общался на Азиатском саммите по безопасности "Диалог Шангри-ла", который прошел в Сингапуре.

Как сообщила газета "Чосон Ильбо", в пресс-релизе по итогам переговоров, южнокорейское военное ведомство никак не упомянуло вопрос о ПРО США в Корее, хотя в итоге, отвечая на вопросы журналистов, чиновники признали, что китайцы подняли эту тему. При этом корейские военные и здесь старались говорить максимально обтекаемо, сказав лишь, что "они полностью довели свою позицию до китайцев" и это "позволило увеличить взаимопонимание". Учитывая подобный "туман" в словах, очевидно, что Сеулу пришлось выкручиваться и перед Китаем.

Впрочем, насколько можно судить, США постепенно "додавливают" союзника, все сильнее вовлекая его в антикитайский лагерь. Так, на том же форуме в Сингапуре министр обороны РК вместе с коллегами из США и Японии публично заявили о поддержке принципа "свободы судоходства" в Южно-Китайском море, выступив в этом вопросе на стороне США. Китай же, как известно, считает этот регион зоной, которая должна находиться под контролем Поднебесной.

Вполне может быть, что вскоре и батарея ПРО THAAD начнет работать в Корее к большому недовольству Китая. Пару недель назад американские военные и эксперты заявили, что вообще необходимо интегрировать противоракетные системы США и Южной Кореи, подтвердив тем самым опасения КНР и России, что затея с батареей является как раз частью долгосрочного плана по втягиванию Сеула в систему американской глобальной ПРО.