Вашингтон усиливает давление на Евросоюз, чтобы добиться отмены независимых проектов Брюсселя в оборонной сфере. Об этом сообщила испанская газета El Pais со ссылкой на источники в европейской делегации, которая 22 мая вела переговоры с чиновниками госдепартамента.

По данным издания, американские партнеры потребовали от ЕС предоставить им доступ к военным заказам, которые осуществляются вне трансатлантического сотрудничества в рамках НАТО. В противном случае ответственный представитель госдепа Майкл Мерфи, отвечающий за связи с Европой и Евразией, дал понять: Старый свет рискует лишиться военной помощи США в условиях гипотетической "российской угрозы". Мерфи уточнил, что в этом вопросе Вашингтон заручился поддержкой Канады, Великобритании и Норвегии.

Собеседники газеты признают, что недовольство Вашингтона направлено против двух крупных проектов - Европейского фонда обороны (FED) и инициативы Постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны стран ЕС (PESCO). В качестве стартового капитала в фонд заложено 13 млрд евро на финансирование производства европейцами собственных систем вооружений. Предполагается, что контракты будут открыты для участия третьим странам, однако права на интеллектуальную собственность и последующий экспорт этих систем останутся у Евросоюза. В США опасаются, что американские оборонные предприятия лишатся доступа к заказам на европейском рынке. Теперь в госдепе требуют от Брюсселя изменить его регламент.

Что касается программы PESCO, то она была согласована Евросоюзом еще десять лет назад, а реанимировать ее удалось лишь в конце 2017 года - на фоне разлада между Белым домом и европейскими государствами-членами НАТО. Тогда председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Европа "не должна отдавать свою безопаность на аутсорсинг". Проект включает несколько направлений сотрудничества - от повышения мобильности европейских армий до создания новых образцов вооружений. В Вашингтоне к ним относятся весьма ревностно.

В Вашингтоне ревностно относятся к самостоятельным проектам ЕС в оборонной сфере

Как писала "РГ", ранее аналогичные претензии были озвучены американцами в письме, направленном в начале мая на имя шефа европейской дипломатии Федерики Могерини за подписью двух заместителей госсекретаря США по вопросам вооружений - Андреа Томпсон и Эллен Лорд. Его фрагменты оказались в распоряжении немецкого журнала Spiegel. Издание отмечало "ультимативный тон послания, обескураживший европейских дипломатов". В нем американские союзники также грозили Евросоюзу сворачиванием сотрудничества в военной сфере и даже введением неких санкций. По мнению экспертов, кризис трансатлантического партнерства наглядно проявился во время недавней юбилейной конференции НАТО в Вашингтоне, на которой вице-президент США Майк Пенс от имени Дональда Трампа, проигнорировавшего мероприятие, обвинил европейские страны в недостаточной вовлеченности в дела альянса.