Стало известно, из каких стран россияне приезжают пополневшими

Каждый пятый житель России приезжает из отпуска с лишними килограммами. Как правило, избыточный вес появляется после отдыха по системе "все включено", выяснили сотрудники сервиса Туту.ру.

В опросе участвовали две тысячи человек. Из них 15% выбрали Турцию в качестве страны, пребывание в которой сопровождается обильными трапезами.

На втором месте оказались российские курорты (12%). А вот меньше всего "полнят" путешествия по странам ближнего и дальнего зарубежья, отметили россияне.

Кроме того, около 30% опрошенных признались, но на отдыхе не отказывают себе в еде, но при этом и не полнеют. 17% респондентов отметили, что следят за питанием в отпуске и не позволяют себе лишнего, передает РИА Новости.