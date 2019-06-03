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03.06.2019 11:50
Рубрика: Общество

Студентам официально разрешат работать в школе

Текст: Ксения Колесникова
Законопроект, который позволит студентам без педагогического образования работать в школе, готовится к первому чтению в Госдуме. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на итоговой коллегии министерства просвещения.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: iStock
Аспирантов заставят защищать диссертации

"Законопроект о внесении изменений в закон "Об образовании" позволит школам привлекать специалистов из других сфер: студентов, аспирантов, не имеющих педагогического образования, - рассказала она. - Мы рассчитываем, что быстро продвинем этот законопроект.

Первое чтение запланировано уже на июль 2019 года. Сейчас главное условие для официальной работы в школе - педагогическое образование. И не важно, что человек - талантливый молодой специалист, который уже многое знает и умеет в своей сфере. Планируется, что мотивированные студенты без педагогического образования смогут официально трудоустроиться в школе и вести, к примеру, кружки и секции. Порядок их приема на работу определит Минтруд, Минобрнауки и Минпросвещения.

Общество Образование Правительство Вице-премьеры
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