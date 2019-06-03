Традиционная китайская медицина популярна в мире

Китайские снадобья не всегда европейцам понятны, но зато действенны. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

В КНР приложили большие усилия для того, чтобы Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на 62-й и 67-й Всемирной ассамблее здравоохранения приняла, соответственно, "Резолюцию по народной медицине" и "Стратегию ВОЗ в области народной медицины (2014-2023 гг.)".

Заведующий отделом международного сотрудничества Государственного управления по ТКМ и фармацевтике Ван Сяопинь отметил, что главная задача в работе по развитию торговли услугами ТКМ заключается в создании национального бренда "Сервис Китая", активном участии в пилотной работе по инновационному развитию ТКМ, улучшению ее статистической системы, расширению доступа на международный рынок, содействию всестороннему развитию отечественной медицинской промышленности.

В декабре 2016 года китайское правительство обнародовало и внедрило "Программу развития ТКМ '"Один пояс и один путь'" (2016-2020 гг.)". Китай также оказал поддержку созданию зарубежных центров ТКМ в странах "Одного пояса и одного пути".