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03.06.2019 16:30
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Традиционная китайская медицина популярна в мире

Традиционная китайская медицина и фармацевтика развиваются в 183 странах и регионах мира. Такое отрадное сообщение прозвучало на 4-й конференции по традиционной китайской медицине (ТКМ) среди соотечественников, проживающих за границей, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Китайские снадобья не всегда европейцам понятны, но зато действенны. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Китайские снадобья не всегда европейцам понятны, но зато действенны. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Китайские снадобья не всегда европейцам понятны, но зато действенны. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

В КНР приложили большие усилия для того, чтобы Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на 62-й и 67-й Всемирной ассамблее здравоохранения приняла, соответственно, "Резолюцию по народной медицине" и "Стратегию ВОЗ в области народной медицины (2014-2023 гг.)".

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая.
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Заведующий отделом международного сотрудничества Государственного управления по ТКМ и фармацевтике Ван Сяопинь отметил, что главная задача в работе по развитию торговли услугами ТКМ заключается в создании национального бренда "Сервис Китая", активном участии в пилотной работе по инновационному развитию ТКМ, улучшению ее статистической системы, расширению доступа на международный рынок, содействию всестороннему развитию отечественной медицинской промышленности.

В декабре 2016 года китайское правительство обнародовало и внедрило "Программу развития ТКМ '"Один пояс и один путь'" (2016-2020 гг.)". Китай также оказал поддержку созданию зарубежных центров ТКМ в странах "Одного пояса и одного пути".

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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