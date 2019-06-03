Трамп добрался до Лондона за несколько дней до отставки премьера

Визит с элементами гротеска. Так назвал один из комментаторов начавшуюся поездку в Британию президента США Дональда Трампа. Острословы тем временем гадают, поцелует ли глава Белого дома королеву Елизавету II в нарушение протокола, как произошло в прошлом году. И как отреагирует глава Белого дома на сюрприз, который ему уготовили организаторы масштабной протестной акции, - пятиметрового "Робота-президента", сидящего на золотом унитазе.

Четверть миллиона возмущенных британцев, согласно опросам, намерены протестовать против визита Трампа. Две группы - "Противостоять Трампу" и "Остановить Трампа" - координируют это мероприятие, которое они называют "карнавалом сопротивления". Они наняли специальных менеджеров, чтобы привезти тысячи сторонников в столицу из населенных пунктов по всей Британии. "Мы парализуем центральный Лондон. К тому времени, как он (Трамп) уедет, он узнает и мир узнает, что люди здесь (в Британии) отвергают его и его ядовитую политику", - заявил представитель движения "Противостоять Трампу". Митингующие намерены блокировать резиденцию премьера на Даунинг-стрит, где американский лидер во вторник будет обедать с Терезой Мэй.

Этот ланч все больше свидетельствует о том, что визит Трампа действительно в большей степени носит протокольный характер. Мэй в конце недели уходит со своего поста, и непонятно, что она будет обсуждать и, главное, о чем договариваться с Трампом. Из этого же разряда и четыре мероприятия в честь гостя из США со стороны королевы. Дональд Трамп и его жена Мелания были приняты в Букингемском дворце и прошли в него по красной ковровой дорожке. Но здесь главу Белого дома ждал сюрприз. Тысячи демонстрантов устроили акцию протеста возле дворца во время королевского банкета в понедельник вечером, давая понять, что Трамп "не заслуживает этой красной ковровой дорожки".

Американского лидера на Альбионе многие, начиная от мэра Садика Хана, которого Трамп неоднократно унижал, мягко говоря, не привечают. Впрочем, и сам глава Белого дома "наставлениями и откровенными советами" только подливает масла в огонь. Например, садясь в "борт номер один", он снова обрушился на Хана, назвав его "неудачником по жизни" и "коротышкой", намекая на небольшой рост градоначальника. В ответ мэр Лондона охарактеризовал язык, который использовал президент США, "присущий фашистам из 20-го века".

Четверть миллиона британцев намерены протестовать против визита Трампа

К тому времени, как Трамп садился в самолет, летящий в Лондон, на пост главы правительства Британии объявился уже 13-й кандидат. Причем в понедельник стало известно, что любезный сердцу Трампа экс-глава британского МИДа Борис Джонсон основной и, казалось, безоговорочный претендент на пост премьера, неожиданно уступил в рейтингах нынешнему главе внешнеполитического ведомства Джереми Ханту. Тот, к слову, встречал Трампа в аэропорту. Лондон исторически не любит, когда ему что-то навязывают извне. Даже если это делает "лучший друг" из Вашингтона.