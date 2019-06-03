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03.06.2019 11:15
Рубрика: В мире

Трамп лишает Индию привилегий в торговых отношениях с 5 июня

Текст: Максим Макарычев

Администрация Трампа объявила, что она прекращает специальный торговый режим для Индии. Тем самым, Нью-Дели лишается статуса, который освобождает индийские товары на миллиарды долларов от американских тарифов. "Я решил, что Индия не заверила Соединенные Штаты в том, что она обеспечит справедливый и разумный доступ к ее рынкам", - заявил президент США.

Фото: AP Photo/David Zalubowski
Трамп исключил Индию из числа получающих торговые льготы стран

В результате с 5 июня Индия будет лишена статуса страны-бенефициара и исключена из программы льготной торговли, известной как Обобщенная система преференций (ОСП), которая упрощает доступ развивающихся стран к рынку США и снижает американские пошлины на их экспорт. Ранее Белый дом исключил Турцию из программы ОСП.

Заявление Трампа прозвучало через два дня после того, как Нарендра Моди был приведен к присяге на второй срок подряд в качестве премьер-министра Индии. В заявлении, сделанном в субботу, правительство этой страны назвало "досадным" тот факт, что Соединенные Штаты не пошли навстречу Индии. "В любых отношениях, в частности в области экономических связей, существуют текущие проблемы, которые время от времени решаются на взаимной основе. Мы рассматриваем эту проблему как часть этого регулярного процесса и будем продолжать укреплять наши прочные связи с США, как экономические, так и от людей к людям", - говорится в заявлении.

Напряженность в отношениях между двумя странами в последние годы возросла из-за торговых вопросов. Трамп неоднократно упрекал правительство этой страны за введенные пошлины на американские товары, в том числе на мотоциклы. В своем письме в конгресс в марте прошлого года Трамп сообщил о своих намерениях вывести Индию из ОСП и обвинил Нью-Дели в несправедливом закрытии американских предприятий.

Индия была одной из нескольких стран, которую коснулись американские тарифы на сталь и алюминий, введенные в прошлом году. Правительство Индии объявило, что в ответ введет тарифы на товары США на сумму 240 миллионов долларов, но несколько раз откладывало их введение в действие.

Нарендра Моди стал премьер-министром Индии

Этот шаг в отношении Индии, отмечает CNN, открывает еще один фронт в глобальных торговых войнах Трампа. Напомним, что глава Белого дома на минувшей неделе объявил о введении новых тарифов в отношении товаров из Мексики, если эта страна не активизирует свои иммиграционные действия. В воскресенье он пригрозил официальному Мехико тем, что американские фирмы полностью покинут мексиканский рынок.

Президент США также пообещал ввести новые тарифы на импорт из Китая на фоне тупиковой ситуации в переговорах Вашингтона и Пекина по возобновлению торговой сделки. Он также рассматривает вопрос о запрете на импорт в США иностранных автомобилей.

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