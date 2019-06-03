Трамп пригрозил Мексике выводом из страны американских компаний

Американские компании покинут территорию Мексики и вернутся в США, если мексиканские власти не решат проблему незаконной миграции. Об этом заявил президент Дональд Трамп.
"Мексика отправляет большую делегацию, чтобы поговорить о кризисе на границе. Проблема в том, что они "разговаривают" 25 лет. Мы хотим действий, а не разговоров", - написал американский лидер в Twitter.
Трамп уверен, что "при желании" Мехико нужен лишь один день, чтобы урегулировать миграционный кризис на американо-мексиканской границе, пишет ТАСС. "В противном случае наши компании и рабочие места вернутся в США!" - почеркнул глава Белого дома.
Ранее, напомним, Трамп объявил, что с 10 июня США вводят пошлину в размере 5% на все товары из Мексики. Размер пошлины будет увеличиваться до тех пор, пока мексиканские власти не остановят поток мигрантов в Соединенные Штаты. Такой шаг, по мнению американской стороны, позволит также пресечь контрабанду наркотиков из латиноамериканской страны.
В ответ министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что его страна не несет ответственность за поток мигрантов из Центральной Америки и других стран, равно как и за рост употребления наркотиков в США.
Известно, что пятого июня в Вашингтоне состоятся переговоры двух стран по поводу введения пошлин.
Mexico is sending a big delegation to talk about the Border. Problem is, they’ve been “talking” for 25 years. We want action, not talk. They could solve the Border Crisis in one day if they so desired. Otherwise, our companies and jobs are coming back to the USA!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 июня 2019 г.