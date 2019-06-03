Трамп пригрозил Мексике выводом из страны американских компаний

Американские компании покинут территорию Мексики и вернутся в США, если мексиканские власти не решат проблему незаконной миграции. Об этом заявил президент Дональд Трамп.

"Мексика отправляет большую делегацию, чтобы поговорить о кризисе на границе. Проблема в том, что они "разговаривают" 25 лет. Мы хотим действий, а не разговоров", - написал американский лидер в Twitter.

Трамп уверен, что "при желании" Мехико нужен лишь один день, чтобы урегулировать миграционный кризис на американо-мексиканской границе, пишет ТАСС. "В противном случае наши компании и рабочие места вернутся в США!" - почеркнул глава Белого дома.

Ранее, напомним, Трамп объявил, что с 10 июня США вводят пошлину в размере 5% на все товары из Мексики. Размер пошлины будет увеличиваться до тех пор, пока мексиканские власти не остановят поток мигрантов в Соединенные Штаты. Такой шаг, по мнению американской стороны, позволит также пресечь контрабанду наркотиков из латиноамериканской страны.

В ответ министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что его страна не несет ответственность за поток мигрантов из Центральной Америки и других стран, равно как и за рост употребления наркотиков в США.

Известно, что пятого июня в Вашингтоне состоятся переговоры двух стран по поводу введения пошлин.