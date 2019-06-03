Новости

В Харькове завели два уголовных дела из-за сноса памятника маршалу Жукову 03:32
В Канаде три человека погибли при крушении небольшого самолета 03:15
Власти Канады приостановили работу своего посольства в Венесуэле 02:45
Трамп пригрозил Мексике выводом из страны американских компаний 02:15
Военный аэропорт в Сирии подвергся ракетному обстрелу 01:43
Украинские силовики проведут срочное совещание из-за ролика в интернете 01:04
СМИ: При взрыве автомобиля в Сирии погибли 13 человек 00:22
В Подмосковье мужчину зарезали в массовой драке 00:14
В США назвали российского конкурента F-35 02.06.2019
Начальника орловской колонии уволят после скандала с пиром заключенных 02.06.2019
Два человека пострадали в ДТП с четырьмя машинами в Москве 02.06.2019
Клинцевич объяснил, чем не угодил украинским националистам маршал Жуков 02.06.2019
Кустурица проведет гастрольный тур по России 02.06.2019
Салах не вошел в команду сезона Лиги чемпионов 02.06.2019
Команда Московского зоопарка выиграла соревнования среди детей на пони 02.06.2019
Двое детей пострадали при взрыве газа под Владимиром 02.06.2019
Эмир Кустурица снимет фильм о Чингисхане 02.06.2019
Болгары дополнили парижский пейзаж кириллицей 02.06.2019
Насколько надежна Mazda CX-5: двигатели SkyActiv и вопросы к электрике 02.06.2019
Захарова прокомментировала попадание Познера в списки "Миротворца" 02.06.2019
Классовую принадлежность назвали ключевым фактором успеха в жизни 02.06.2019
Минобороны Испании грозит производителю бронемашин миллионным штрафом 02.06.2019
Умер режиссер Башкирского театра оперы и балета Рустэм Галеев 02.06.2019
На Урале число жертв пожара в девятиэтажке выросло до пяти 02.06.2019
В ДТП с автобусом под Ростовом пострадали 15 человек 02.06.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как снизить стресс перед ЕГЭ
Как снизить стресс перед ЕГЭ
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне
Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне
03.06.2019 02:15
Рубрика: В мире

Трамп пригрозил Мексике выводом из страны американских компаний

Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin
Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin

Американские компании покинут территорию Мексики и вернутся в США, если мексиканские власти не решат проблему незаконной миграции. Об этом заявил президент Дональд Трамп.

В центре содержания мигрантов в США может вспыхнуть бунт

"Мексика отправляет большую делегацию, чтобы поговорить о кризисе на границе. Проблема в том, что они "разговаривают" 25 лет. Мы хотим действий, а не разговоров", - написал американский лидер в Twitter.

Трамп уверен, что "при желании" Мехико нужен лишь один день, чтобы урегулировать миграционный кризис на американо-мексиканской границе, пишет ТАСС. "В противном случае наши компании и рабочие места вернутся в США!" - почеркнул глава Белого дома.

Ранее, напомним, Трамп объявил, что с 10 июня США вводят пошлину в размере 5% на все товары из Мексики. Размер пошлины будет увеличиваться до тех пор, пока мексиканские власти не остановят поток мигрантов в Соединенные Штаты. Такой шаг, по мнению американской стороны, позволит также пресечь контрабанду наркотиков из латиноамериканской страны.

Фото: REUTERS/ADRIA MALCOLM
Более тысячи мигрантов из Мексики незаконно проникли в США

В ответ министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что его страна не несет ответственность за поток мигрантов из Центральной Америки и других стран, равно как и за рост употребления наркотиков в США.

Известно, что пятого июня в Вашингтоне состоятся переговоры двух стран по поводу введения пошлин.

В мире США В мире Северная и Центральная Америка Мексика
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 89
В Харькове националисты повалили бюст маршала Жукова
Более 40 процентов американцев высказались за импичмент Трампа
Познер назвал причину своего попадания в базу данных "Миротворец"
Поздняков: Позиция МОК - российская команда примет участие в Играх в Токио