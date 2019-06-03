Трамп сообщил об отставке своего советника по экономическим вопросам

Председатель совета экономических консультантов при президенте Соединенных Штатов Кевин Хассет покидает свой пост. Об этом сообщил сам глава государства, подчеркнув, что Хассетт проделал "великолепную работу".

Трамп отметил в Twitter, что Хассет покинет пост в ближайшее время, а имя нового председателя совета пообещал назвать, когда вернется из поездки Великобританию, Ирландию и Францию, которая начинается в понедельник.

"Я хочу поблагодарить Кевина за все, что он сделал - он настоящий друг!" - цитирует Трампа ТАСС.

Отметим, что совет экономических консультантов при американском президенте консультирует главу Белого дома по вопросам внутренней и международной экономической политики.