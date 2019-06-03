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Рубрика: В мире

Трамп сообщил об отставке своего советника по экономическим вопросам

Председатель совета экономических советников Белого дома Кевин Хассет. Фото: AP Photo/Jon Elswick Председатель совета экономических советников Белого дома Кевин Хассет. Фото: AP Photo/Jon Elswick
Председатель совета экономических советников Белого дома Кевин Хассет. Фото: AP Photo/Jon Elswick

Председатель совета экономических консультантов при президенте Соединенных Штатов Кевин Хассет покидает свой пост. Об этом сообщил сам глава государства, подчеркнув, что Хассетт проделал "великолепную работу".

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Трамп отметил в Twitter, что Хассет покинет пост в ближайшее время, а имя нового председателя совета пообещал назвать, когда вернется из поездки Великобританию, Ирландию и Францию, которая начинается в понедельник.

"Я хочу поблагодарить Кевина за все, что он сделал - он настоящий друг!" - цитирует Трампа ТАСС.

Отметим, что совет экономических консультантов при американском президенте консультирует главу Белого дома по вопросам внутренней и международной экономической политики.

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