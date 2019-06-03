УЕФА впервые опробует VAR на турнире сборных

УЕФА подтвердил использование системы видеопомощи судьям (VAR) на матчах финальной стадии Лиги наций.

Таким образом, технология VAR впервые будет применена на матчах национальных команд под эгидой УЕФА.

"В апреле УЕФА провел инструктаж для тренеров сборных, попавших в финальную стадию Лиги наций, чтобы ознакомить их с принципами VAR. Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти детально рассказал, как работает система", - говорится на официальном сайте организации.

Напомним, в 1/2 Лиги наций сыграют Португалия - Швейцария (5 июня) и Нидерланды - Англия (6 июня). Финал состоится 9-го числа.

Первым международным турниром сборных, на котором была использована VAR, стал Кубок конфередаций-2017 в России. УЕФА внедрил VAR на стадии плей-офф Лиги чемпионов по ходу сезона-2018/19.