Украинские силовики проведут срочное совещание из-за ролика в интернете

На Украине любительский ролик с YouTube стал причиной срочного созыва совещания с участием МИД, Генштаба, представителей разведки и СБУ. Встречу, которая состоится во вторник, организует главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.

Видео, которое взбудоражило прокурора, описывает вымышленный сценарий войны между объединившимися Румынией и Молдавией с одной стороны и Украиной с другой. Автор ролика заявил, что через три года этот союз может оккупировать часть Черновицкой и Одесской областей и начать операцию по захвату этих земель.

В комментарии к своему видео пользователь сообщил, что данный ролик является прологом к книге, которую он пишет. Однако Матиос воспринял видео со всей серьезностью, пообещав бороться за Украину. "Даже травоядные могут стать хищниками, если мы не будем защищать свое государство", - цитирует РИА Новости.

Венный прокурор также пообещал внести в единый реестр досудебных расследований данные о подготовке неустановленными лицами особо тяжких преступлений, посягающих на территориальную целостность украинского государства. Матиос отметил, что участники совещания получат от него поручения в рамках уголовного производства.

По словам автора ролика, он описал альтернативную реальность и не ожидал, что на Украине воспримут его видео всерьез. "Некоторые украинцы не осознают разницу между реальностью и вымышленной историей", - считает создатель видео.