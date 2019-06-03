Умер пионер психоделик-рока, лидер 13th Floor Elevators Роки Эриксон

Роки Эриксон, американский музыкант, певец, гитарист и автор песен, основатель и фронтмен группы 13th Floor Elevators, один из первопроходцев психоделического рока, умер в Остине, Техас, в возрасте 71 года. (Что довольно впечатляюще, если учесть, сколь специфический и раскрепощенный образ жизни вела легенда.)

Об этом сообщается на официальных аккаунтах коллектива. Кончину Роки подтвердили в социальных сетях его брат Микел и представитель - Даррен Хилл.

Причина смерти не названа.

Восемнадцатилетний Эриксон основал 13th Floor Elevators в декабре 1965-го. И уже в 1966-м ВИА заявил о себе композицией You're Gonna Miss Me, попавшей в чарт Billboard.

А еще через некоторое время Роки слег в психиатрическую клинику с диагнозом "шизофрения". И далее до конца жизни с этим недугом сражался. О чем рассказал в документальном фильме 2007 года, названным по главному хиту его группы You're Gonna Miss Me.

Впрочем, есть и конспирологическая версия, гласящая, что Роки свою болезнь старательно и талантливо симулировал - чтобы избежать длительного тюремного заключения за наркотики.

13th Floor Elevators распались в 1968-м после четырех пластинок, и Эриксон собрал группу Bleib Alien, позже переименованную в Rocky Ericson and The Aliens. Работал сольно - с бывшим участником Creedence Clearwater Revival Стю Куком.

Композиции Роки звучат в двух десятках культовых кинокартин, включая ленты и сериалы "Возвращение живых мертвецов", "Техасская резня бензопилой" - вторая и четвертая части, "Аптечный ковбой", "Настоящая кровь", "Хемлок Гроув".