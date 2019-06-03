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03.06.2019 20:11
Рубрика: Экономика

Молчание - золото

Не ответив на вопросы жильца, управляющая компания получила крупный штраф
Текст: Мария Щедрина
Российская газета - Федеральный выпуск № 119(7877)
Суд взыскал компенсацию с управляющей компании, которая проигнорировала вопросы жительницы дома. Женщина хотела уточнить, за что ей начислены пени, просила представить расчеты. Управдомы промолчали и сами оказались перед ней в долгу.

Как сообщили в Свердловском областном суде, пени были начислены в октябре 2015 года жительнице Екатеринбурга Ольге Е. Когда управдомы проигнорировали ее вопросы, женщина обратилась в суд.

"Ленинский районный суд Екатеринбурга признал бездействие управляющей компании незаконным и обязал УК предоставить Ольге Е. информацию о расчете суммы пени за октябрь 2015 года", - рассказывают в Свердловском областном суде.

Фото: Из архива Оксаны Кравченко-Стигореско
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Мало того: управдомов обязали выплатить жительнице компенсацию за то, что заставили ее ходить по судам. Предоставить все нужные расчеты было прямой обязанностью управляющей компании, раз это не сделано, надо расплачиваться в рамках законодательства о защите прав потребителей.

Около пяти лет назад пленум Верховного суда РФ сделал особое разъяснение: на всех управдомов страны распространяются требования Закона "О защите прав потребителей". Управдом, по сути, - типичный производитель услуг и за свои грешки-недоделки должен отвечать по всей строгости. Отказ объясниться с жительницей дома по поводу расчетов - тоже брак в работе управдома.

Несколько лет управляющая компания не могла объяснить жительнице дома, откуда взялись пени

Поэтому суд взыскал с управляющей компании в пользу женщины 750 рублей, из них 500 рублей - компенсация морального вреда. Еще 250 рублей - штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя. Однако решение суда коммунальщики не исполнили, и Ольга вновь обратилась в суд, теперь уже с просьбой взыскать с ответчика неустойку.

В итоге с управдомов было взыскано 2 тысячи рублей неустойки за период с 1 июня 2017 по 16 марта 2018, и 1,5 тысячи рублей неустойки за период с 17 марта 2018 по 30 августа 2018. Но в декабре прошлого года женщина в очередной раз пришла в суд. Поразительно, но, несмотря на все решения суда, коммунальщики так и не представили ей расчетов за октябрь 2015 года. Видимо, суммы компенсаций были недостаточно убедительны для управдомов, чтобы они развязали свой язык. Поэтому ставки были повышены.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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"Определением Ленинского районного суда Екатеринбурга исковые требования были удовлетворены частично, - рассказывают в Свердловском областном суде. - С управляющей компании взыскана судебная неустойка в размере 100 рублей за каждый календарный день неисполнения решения суда начиная с 01.08.2018 до дня его фактического исполнения".

Если в самом начале это был достаточно мелкий вопрос, соответственно, и компенсация небольшая, то дальше молчание управдомов становится воистину золотом для жилицы. Причины такого абсурдного, на сторонний взгляд, поведения управляющей компании не вполне ясны. Но как бы то ни было, за ошибки придется платить и ошибки исправлять.

Если же подобное решение не станет уроком для остальных управдомов, не умеющих учиться на чужих ошибках, им придется учиться на своих: ведь подобными правовыми рычагами может воспользоваться любой жилец.

Экономика ЖКХ
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