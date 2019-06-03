В Арктике соблюдается баланс между охраной природы и экономикой

Как снизить нагрузку на окружающую среду Арктики, не останавливая ее активное освоение, и чем бизнес может помочь в сохранении хрупкой экосистемы региона, "РГ" рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Керимов.

Мурад Керимович, как обеспечить экологическую безопасность в Арктике при интенсивном развитии региона?

Мурад Керимов: Арктические проекты долгосрочные, они будут влиять на развитие всей страны, и мы должны сделать все возможное для этого стратегически важного региона.

В Арктике сегодня отрабатываются инновационные технологии, которые обеспечивают баланс между экологией и экономикой. Например, при увеличении грузопотока по Северному морскому пути мы планируем широко использовать вместо мазута и дизеля более экологичное топливо - сжиженный природный газ (СПГ) - не только для судов, но и для теплоснабжения прилегающих районов. Это позволит существенно снизить нагрузку на окружающую среду Арктики.

Построены заводы по производству СПГ на базе Южно-Тамбейского месторождения. Нужно построить новые суда, морские порты и аэропорты, создать заправочную инфраструктуру. Все это предусмотрено комплексным проектом "Реализация минерально-сырьевого и логистического потенциала Арктики", который мы подготовили.

Какие механизмы государственного регулирования, разработанные Минприроды России, эффективны для сохранения хрупкой природы Арктики?

Мурад Керимов: Заработал закон о наилучших доступных технологиях (НДТ). В Арктике НДТ уже применяются в проектах "Ямал-СПГ", "Арктик СПГ-2", "Ворота Арктики", а также при освоении Бованенковского месторождения. Эти технологии не имеют аналогов в мире. Экологическая модернизация затронет 20 крупных предприятий: "Норильский никель", "Шахта Воркутинская", "Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат", объекты "Лукойл-Коми" и "Газпрома".

Утвержден справочник НДТ, важный для стивидорных компаний, он содержит требования к перевалке угля и других пылящих грузов в морских портах, что особенно важно для Мурманска. Разработаны законопроекты о предупреждении и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в акваториях и на суше.

Снижаются выбросы загрязняющих веществ при сжигании попутного нефтяного газа (ПНГ). Мы стимулируем недропользователей сжигать не более пяти процентов от объема добытого ПНГ. В случае превышения этого уровня плата за негативное воздействие на окружающую среду существенно вырастает.

Как нацпроект "Экология" повлияет на улучшение экологической ситуации в Арктической зоне РФ?

Мурад Керимов: В нацпроекте "Экология" арктическая тематика представлена в семи федеральных проектах. Например, "Чистый Воздух" предусматривает снижение выбросов в атмосферный воздух в Норильске на 75 процентов к 2023 году. Чтобы усилить контроль экологической ситуации, Росгидромет обновит государственную сеть наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, а это более 20 автоматических станций и постов в 11 северных городах и населенных пунктах. В Арктической зоне появятся шесть новых мобильных экологических лабораторий и четыре информационных центра.

В Арктике появятся шесть новых мобильных экологических лабораторий и четыре информцентра

В рамках федерального проекта "Чистая страна" устраняем 18 объектов накопленного вреда в Мурманской и Архангельской областях, Ненецком автономном округе, Красноярском крае, Республике Карелия, Республике Саха (Якутия), очищаем Кольский залив от затонувших судов и металлоконструкций.

С какими проблемами сталкиваются арктические регионы при переходе на новую систему обращения с отходами?

Мурад Керимов: Вывоз мусора из удаленных, малонаселенных и труднодоступных районов одна из ключевых проблем. Например, в Красноярском крае Туруханский кластер образует всего 15 тысяч тонн отходов в год. Один поселок накапливает 13 килограммов мусора в день, который нужно вывозить за пятьсот километров. Министерство работает над тем, чтобы не только создать эффективно работающие схемы обращения с отходами в регионах, но и предложить инновационные решения для таких удаленных районов, где зачастую отсутствует транспортная инфраструктура.

Какие еще проблемы решает нацпроект "Экология" в Арктике?

Мурад Керимов: Улучшает экологическое состояние северных озер и водохранилищ на территории шести субъектов. Во всех регионах улучшится качество питьевой воды из системы центрального водоснабжения. Проектом "Сохранение биоразнообразия и развитие экотуризма" предусмотрены программы по сохранению белого медведя и стерха. Научные исследования биоразнообразия в Арктике организует Минприроды России совместно с РАН, их проводят специалисты Института им. Северцова и национального парка "Русская Арктика". Последние исследования, выполненные в апреле, показали стабильность популяции белого медведя. В акватории нацпарка "Русская Арктика" ученые скоро приступят к мониторингу китообразных, мероприятия входят в план экспедиции "Трансарктика-2019".

Как бизнес участвует в экологических программах?

Мурад Керимов: С 2015 года по поручению президента России крупные компании реализуют в Арктике программы по сохранению биоразнообразия. Минприроды сейчас решает, как объединить эти корпоративные программы в рамках нацпроекта "Экология". Дорожные карты по сохранению белого медведя и стерха готовы, в ближайшее время они будут представлены компаниям. При поддержке бизнеса в нацпроект могут быть включены новые виды: морские млекопитающие и дикий северный олень.

Какие новые особо охраняемые природные территории (ООПТ) планируется создать в Арктике до 2024 года?

Мурад Керимов: Площадь арктических ООПТ увеличится существенно - на 3,4 миллиона гектаров, что подтверждает особое внимание государства к вопросам обеспечения экологической безопасности в регионе. Будут созданы заповедник "Медвежьи острова", национальный парк "Кыталык" и заказник "Лаптевоморский" в Якутии, национальный парк "Койгородский" в Республике Коми.

По каким направлениям развивается международное сотрудничество в области охраны окружающей среды в Арктике?

Мурад Керимов: В числе приоритетных - проект по снижению выбросов черного углерода (сажи) и метана в факельных выбросах ПНГ на Новопортовском месторождении ("Газпром нефть", ЯНАО). Речь идет о сокращении так называемого факельного сжигания ПНГ путем закачки газа обратно в пласт для повышения его отдачи. Реализация проекта, по предварительным расчетам, позволит сократить выбросы сажи и метана на 60 тысяч тонн в год.

В рамках программы "зеленое судоходство" строятся гибридные суда нового экологического класса, что позволит сократить выбросы, в том числе за счет использования СПГ. Из обращения выводятся озоноразрушающие вещества и фторсодержащие парниковые газы на предприятиях по переработке рыбы и морепродуктов в Мурманской области, что также будет содействовать оздоровлению экологической обстановки в Арктическом регионе.

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