В этом году для туристов появятся десятки новых экотроп

В 2019 году на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) будут открыты новые экологические тропы и маршруты. В рамках федерального проекта "Сохранение биоразнообразия и развитие экотуризма", который входит в нацпроект "Экология", новые экотропы будут открыты более чем в 20 заповедниках и национальных парках.

Свою тропу здоровья каждый гражданин может самостоятельно проложить в ближайшем к дому лесопарке. Фото: Сергей Михеев

"Экологические тропы и другие инфраструктурные объекты, создаваемые сегодня на ООПТ с применением современных природосберегающих технологий, призваны решить сразу ряд задач: привлечь посетителей, и перераспределив туристические потоки, снизить антропогенную нагрузку", - отметил директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории минприроды Иван Шмаков.

Как сообщают в ведомстве, это будут обустроенные и особо охраняемые прогулочно-познавательные маршруты. Для экологического просвещения населения по всем маршрутам будут установлены информационные стенды. "Туристы оповещаются о правилах поведения на месте, наличии опасных зверей и насекомых, даются предупреждения об обработке определенных зон, а также контакты экстренных спецслужб. Разработка и внедрение типовой системы навигации, которая будет содержать информацию о маршрутах, объектах животного и растительного мира, QR-коды, геоданные, позволит обеспечить безопасность индустрии туризма на ООПТ и повысит привлекательность экомаршрутов", - заявил директор Росзаповедцентра Андрей Барышников на ежегодном Международном форуме "Безопасность туризма-2019".

Экологический туризм - это растущий сектор "экономики впечатлений". С каждым годом количество туристов, предпочитающих такой отдых, увеличивается на несколько процентов.

Многие страны используют экотуризм как возможности для бизнеса, а также для социально-экономического развития. Различают две модели экотуризма. Первая из них реализуется в форме путешествий в преимущественно ненарушенную природу. Сформировалась она в США и Канаде, но наиболее полно воплотилась в Австралии, поэтому ее называют австралийской. Вторая - западноевропейская - модель реализуется в культурном ландшафте и этот же ландшафт поддерживает.

"В России больше прижилась классическая модель - австралийская, - отмечает Константин Поздняков, заместитель первого проректора по работе с органами власти и региональному развитию Финансового университета при правительстве РФ. - Сейчас эти модели невозможно друг от друга отделить, поскольку на одной территории возможно внедрение сразу двух, но направлены они будут на разные потребности туристов".

В числе самых необычных экопроектов 2019-го - "Босоногая тропа" в Кисловодском нацпарке (Ставропольский край), экотропа в Кавказском заповеднике (Краснодарский край, Адыгея, Карачаево-Черкесия), проходящая по территории сразу нескольких регионов, экотропа "Королевский бор" в нацпарке "Куршская коса" (Калининградская область), превращенная в универсальную образовательную площадку, адаптированную для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. В ряде регионов, например, в нацпарке "Бикин" (Приморский край), запланировано создание национальных экотроп.

Завтра, в День эколога, 5 июня, в Валдайском национальном парке (Новгородская область) будет открыта Большая Валдайская тропа - пешеходный маршрут протяженностью 59 километров, предназначенный для активного группового и семейного отдыха. Планируется, что преодолеть его туристы смогут за 4-8 дней. Кроме того, туристическая карта Кавказского заповедника в этом году пополнится двумя новыми маршрутами - "Тропой леопарда" (1,7 километра) и "Тропой зубра" (1 километр), которые познакомят посетителей с местами обитания и образом жизни этих редких видов.

В июле в заповеднике "Столбы" (Красноярский край) начнет работать экологическая тропа для маломобильных групп населения "Тропа возможностей". Оборудованный маршрут длиной более 350 метров позволит ознакомиться гостям с растительным и животным миром территории. В этом же месяце в Тигирекском заповеднике (Алтайский край) откроется волонтерский лагерь, посвященный строительству одной из частей "Тропы Лаксмана". Итогом этого проекта, реализация которого займет несколько лет, станет 70-километровый маршрут, посвященный природным достопримечательностям Малого Алтая.

В середине лета экотропа протяженностью около семи километров откроется в нацпарке "Зюраткуль" (Челябинская область). Ее маршрут пройдет по горе Большая Калагаза и будет посвящен самым крупным представителям фауны Южного Урала. В сентябре Байкальский заповедник (Республика Бурятия) откроет пятикилометровую экотропу "Путь к Байкалу", которая познакомит посетителей с разнообразными природными комплексами и историко-культурными объектами территории.

Всего в России 12 тысяч ООПТ, они охватывают 13 процентов площади страны. Однако некоторые экомаршруты доступны только летом. Например, с июня по сентябрь в национальном парке "Русская Арктика" (Архангельская область) на о.Гукера (архипелаг Земля Франца-Иосифа) в Бухте Тихой работает экотропа протяженностью около полутора километров. Ежегодно объект посещает более тысячи человек, в основном туристы с круизных лайнеров.

Правда, это капля в море. Экотуризм в России находится в зачаточном состоянии. "На мировом туристическом рынке экотуризм занимает долю около 20 процентов. Россия обладает уникальным природным и культурным наследием, благодаря которому она может выйти на новый уровень развития в области туризма, в том числе и в области экологического туризма, который находится в состоянии "зародыша" - экотуризм в России занимает лишь один процент от мирового сектора", - напоминает Константин Поздняков.

Руководитель направления "Зеленая экономика" Института исследований и экспертизы ВЭБ Сергей Семенцов считает, что развивать экотуризм нужно не на всех ООПТ, но необходимо обустроить несколько первоочередных и уникальных парков мирового масштаба. Разные климатические пояса, сильная туристическая инфраструктура, возведенная вне границы ООПТ, и софинансирование государства - только при сочетании этих факторов, заявил эксперт, можно рассчитывать на привлечение сотен тысяч туристов.