В Харькове завели два уголовных дела из-за сноса памятника маршалу Жукову

В Харькове открыты два уголовных дела по поводу сноса памятника маршалу Жукову. Уголовные производства возбуждены по части 2 статьи 296 (хулиганство) и части 2 статьи 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по ним предусматривает до пяти лет лишения свободы, отмечает издание "Корреспондент" со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины, которая возбудила данное уголовное производство.

Напомним, что в воскресенье украинские национал-радикалы провели провокационную акцию у Дворца спорта в Харькове во время пикетирования съезда партии "Доверяй делам" в Харькове. Они устроили "коридор позора" для участников съезда, пытаясь спровоцировать потасовки с ними. Затем сбросили с постамента памятник Жукову, установленный на проспекте Петра Григоренко в 1994 году. После этого распылили слезоточивый газ в толпу и вступили в стычку с правоохранителями. Трое сотрудников полиции, которые обеспечивали правопорядок возле памятника, получили химический ожог глаз и были доставлены в больницу.

Несмотря на происшедшее, задержать радикалов по горячим следам не удалось. Как отмечали многие эксперты, реакция на поведение националистов, позволивших себе провокацию в одном из самых крупных украинских городов, вызвавшую большой общественный резонанс, станет первым настоящим испытанием для новой украинской власти.

Между тем в воскресенье вечером мэр Харькова Геннадий Кернес, глава партии "Доверяй делам", пообещал, что памятник маршалу Жукову будет восстановлен. "То, что вы увидели у стен Дворца спорта - это отбросы общества", - заявил Кернес, комментируя выходку националистов.