В Кремле опровергли новость о возможной сделке по Сирии

Сообщения о готовящейся сделке США, Израиля и России по Сирии, о котором сообщила на сайте газета Asharq Al-Awsat, не соответствуют действительности, заявили в Кремле.

По данным газеты, речь идет о снятии санкций с правительства Башара Асада в обмен на согласие Москвы сдержать влияние Ирана.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал всех быть очень аккуратными на предмет фильтрации вбросов и фейков, "которые наверняка будут обильно выгружаться в информационное пространство".

Говоря о подготовке трехсторонней встречи, Песков заметил, что не стал бы забегать вперед.