В Кремле рассказали о действиях в Идлибе

Действия террористов из сирийской провинции Идлиб неприемлемы, принимаются меры для их нейтрализации, но ответственность за прекращение таких вылазок - на Турции, напомнили в Кремле, комментируя заявление президента США Дональда Трампа в Twitter.

"В Идлибе по-прежнему имеется достаточно высокая концентрация террористов и боевиков, которые используют эту концентрацию для нанесения ударов - как по гражданским объектам, так и для осуществления различных агрессивных выпадов в сторону российских военных объектов", - констатировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, назвав ситуацию неприемлемой.

Идет взаимодействие с Турцией, которая как раз несет ответственность за то, чтобы подобные вылазки не происходили из Идлиба, напомнил Песков. "На этот счет действуют сочинские договоренности, работа ведется в этом направлении, но, безусловно, обстрелы террористов из Идлиба неприемлемы, и принимаются меры для нейтрализации таких огневых позиций", - заключил он.