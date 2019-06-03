В Москве увековечат память о чемпионате мира по футболу 2018 года

На Никольской улице в Москве, ставшей неофициальным местом сбора футбольных болельщиков, предлагают установить памятный знак, посвященный чемпионату мира, прошедшему в России в 2018 году. Такое решение поддержали сегодня на заседании комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы.

Как ожидается, город выделит из бюджета средства на проведение творческого конкурса, проектирование и установку знака. О сумме пока не сообщается, но ориентировочно расходы не превысят 15 млн рублей.

Напомним, чемпионат мира по футболу прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Кстати

Никольская улица - одна из старейших в столице. Она названа в честь монастыря Николы Старого, основанного в 1390 году рядом с Богоявленским монастырем. А первое упоминание об улице относится к 1547 году. К слову, с 1935 по 1990 годы улица носила другое название - 25-летия Октября.