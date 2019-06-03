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03.06.2019 16:19
Рубрика: В мире

В Париже вводят ограничения на арендную плату в частном секторе

Текст: Вячеслав Прокофьев ("Российская газета", Париж)
Многие парижане, особенно те, кто в ближайшее время намереваются менять жилье, вздохнули с облегчением: с 1 июля в Париже будет ограничена стоимость аренды квартир.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Соответствующее распоряжение подписал префект столичного региона Иль-де-Франс Мишель Каде. По его убеждению, такая мера поможет "защитить горожан от непомерно и часто неоправданной арендной платы".

Фото: Denis Gliksman / Institut national d’archeologie preventive
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И, действительно, за последние 10-15 лет аренда жилья в частном секторе выросла на 50 процентов и более. Порой, за крошечную однокомнатную квартирку людям приходилось платить 600-700 евро в месяц, что для многих составляет примерно половину зарплаты. Поэтому все больше коренных парижан вынуждены перебираться на окраины, а подчас и вообще уезжать в другие районы Франции.

Отныне при заключении контракта квартировладельцы и агентства, работающие на рынке недвижимости, обязаны ориентироваться на средние цены, которые были определены Обсерваторией по вопросам цен на жилье. Эта общественная структура, созданная при муниципалитете Парижа, разделила город на 80 секторов. Для каждого из них была рассчитана средняя стоимость "съемного" квадратного метра в месяц. Для менее престижных, скажем, северо-восточных зон столицы это 24-26 евро. В других, к примеру, в Латинском квартале, этот показатель приближается к 35-37 евро. По нынешнему положению квартплата не может превышать базовую более чем на 20 процентов. Правда, при этом сдающей стороне придется найти аргументы в поддержку своих претензий - наличие оборудованной кухни или, к примеру, большого балкона, кладовки.

Фото: AFP
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Заметим, что наступление на дороговизну жилья в Париже предпринимается уже во второй раз. Однако при первой попытке, которая произошла несколько лет тому назад, противникам этой меры, а есть такие среди крупных компаний по недвижимости, удалось, используя юридические уловки, ее заблокировать. Теперь же новый закон в этой области снял все преграды. Он не только позволяет муниципалитетам ограничивать аренду, но и вводит штраф для нарушителей. В случае неоправданного превышения арендной платы частному лицу выпишут штраф в пять тысяч евро, а компании - в 15 тысяч евро.

Заметим, что пример Парижа, скорее всего, станет заразительным и распространится по всей стране. По этому пути намереваются пойти в Лилле, к нему приглядываются многие столичные пригороды, в том числе Сен-Дени, Монтрёй, Курнёв.

В мире Европа Франция
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