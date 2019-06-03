В посольстве КНР представили документальный сериал

В посольстве КНР прошла презентация второго сезона документального сериала "Это Китай". Проект, подготовленный Пекинским центром по распространению китайской культуры "Чжунши Яюнь" и телеканалом RT, успешно стартовал в 2017 году. Теперь зрители смогут увидеть еще шесть серий, посвященных природе, путешествиям, традициям, ремеслам, технологиям, торговле и кухне Китая.

Прошедшая в понедельник презентация была приурочена к предстоящему в ближайшие дни визиту председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. Она прошла в присутствии первого заместителя руководителя администрации президента РФ Алексея Громова, заместителя министра пропаганды КНР Ван Сяо Хуэй, посла Китая в Москве Ли Хуэя, генерального директора "Российской газеты" Павла Негоицы, гендиректора ТАСС Сергея Михайлова, главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян.

Как отметил Громов, "контакты наших стран находятся на беспрецедентно высоком уровне", а уровень развития отношений в медиасфере даже лучше, чем в некоторых других областях. "В медиасфере достаточно сложно установить плодотворные отношения не только на бумаге, но и на практике. Фильм "Это Китай" - один из примерно 250 совместных проектов, запущенных во время перекрестных годов медиа России и Китая - стал, пожалуй, одним из самых успешных", - отметил Громов. По его словам, был создан хороший задел для дальнейшего сотрудничества. Развивается оно, в том числе, благодаря медиафорумам, ближайший из которых пройдет 3 сентября во Владивостоке. "Надеюсь, в ближайшие годы мы добьемся еще больших результатов. Приятно констатировать, что наше предыдущее поколение, наши деды и отцы дали бы высокую оценку тому, что мы уже сделали. Без нынешнего беспрецедентного уровня отношений между Россией и Китаем мир был бы другим, думаю, что он был бы гораздо хуже. Давайте сделаем все возможное, чтобы мир стал лучше", - констатировал Громов.

Ван Сяо Хуэй напомнил, что в этом году отмечается 70 лет образования Китайской Народной Республики и 70 лет установления дипломатических отношений между нашими странами. Высокопоставленный чиновник пожелал, чтобы "давняя дружба между Россией и Китаем оставалась вечно молодой". При этом он намекнул, что во время визита Си Цзиньпина можно ожидать договоренностей, которые придадут новый импульс отношениям между РФ и КНР.

Ли Хуэй со своей стороны отметил, что документальный сериал "Это Китай" - это итог укрепления отношений между нашими странами в медиасфере, прогресс в которой стал особо заметен после проведения в 2016-м и 2017-м годов обменов между китайскими и российскими СМИ.

Первые шесть серий, выпущенные тогда, были посвящены финансово-экономическому центру района верхнего течения реки Янцзы - Чунцину, искусству огранки, гравировки и резьбы, боевому искусству - унданскому стилю ушу, большой панде, пекинской опере и мегаполису Шеньчжень, превратившемуся их рыбацкой деревушки в "умный город".

В новых сериях можно увидеть историю развития высокоскоростных железных дорог, работу находящегося в открытом море порта Яншань, красоты национального парка Чжанцзяцзе, амурского тигра, многообразие китайской кухни, узнать об особенностях этикета Поднебесной.

* Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"