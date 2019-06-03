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Рубрика: Экономика

В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов

Текст: Ольга Туманова

В России отменят около 10 тысяч ГОСТов, появившихся еще в советские времена. Об этом сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов.

Фото: iStock
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Несмотря на то, что большая часть из них относится к сфере добровольного применения, устаревшие советские ГОСТы мешают развитию экономики России, уточнил Абрамов в интервью агентству РИА Новости.

Абрамов отметил, что эти ГОСТы следует отменить или пересмотреть. По его словам, использование обновленных стандартов подтолкнет предприятия к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.

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