В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов

В России отменят около 10 тысяч ГОСТов, появившихся еще в советские времена. Об этом сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов.

Несмотря на то, что большая часть из них относится к сфере добровольного применения, устаревшие советские ГОСТы мешают развитию экономики России, уточнил Абрамов в интервью агентству РИА Новости.

Абрамов отметил, что эти ГОСТы следует отменить или пересмотреть. По его словам, использование обновленных стандартов подтолкнет предприятия к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.