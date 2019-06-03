В России выросло число острых отравлений алкоголем

В 2018 году выросло число отравлений спиртосодержащими жидкостями в России. И это самая высокая цифра за последние пять лет.

Как следует из доклада Роспотребнадзор "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году", в 2014 году было 33,6 случая на 100 тысяч населения, в 2015 году - 34,6 случая, в 2016 году - 32,9, в 2017 году - 32 случая на 100 тысяч.

Больше всего отравлений было в Тверской, Новгородской, Магаданской, Ленинградской, Архангельской, Тульской, Ульяновской, Курганской, Томской и Кировской областях. Меньше всего в Чечне, Ингушетии, Севастополе, Сахалинской области, Дагестане, Краснодарском крае, Крыму, Смоленской области, Адыгее и Северной Осетии.

Зато до минимума сократилось количество отравлений со смертельным исходом - до 0,078 случая на тысячу населения. За последние пять лет от отравлений спиртосодержащими жидкостями умерли более 78 тысяч человек.