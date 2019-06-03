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03.06.2019 20:59
Рубрика: Общество

Инклюзия без иллюзий

В школы придут 17 тысяч педагогов для работы с особенными детьми
Текст: Анна Владимирова
Российская газета - Федеральный выпуск № 119(7877)
В России сегодня учатся более 1,5 миллиона детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). К каждому нужен свой подход. Это и технические средства: пандусы, мониторы Брайля, специальные клавиатуры. И адаптированные программы и учебники. Но самое главное - взрослые, которые помогут получить качественное образование особенному ребенку: психологи, дефектологи, тьюторы...
Когда в обычную школу приходит даже один ребенок с особенностями здоровья, она должна серьезно измениться, создать все условия для него. Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС Когда в обычную школу приходит даже один ребенок с особенностями здоровья, она должна серьезно измениться, создать все условия для него. Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Когда в обычную школу приходит даже один ребенок с особенностями здоровья, она должна серьезно измениться, создать все условия для него. Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

- Даже в самых отдаленных районах дети-инвалиды должны получить психоло-педагогическую поддержку. Соответствующие специалисты должны быть и в детских садах, и в школах, и в колледжах, где учатся такие ребята, - рассказала министр просвещения Ольга Васильева на заседании совета по обучению детей с ОВЗ.

Фото: Ася Добровольская/ТАСС
Какие меры господдержки инвалидов появились в России

Сейчас у семьи с ребенком-инвалидом есть три варианта. Первый - коррекционная школа. В стране 1664 таких образовательных организаций, в которых учатся около 541 тысячи детей. Второй вариант - специальный класс в общеобразовательной школе. Как правило, это небольшая группа по 9-12 детей со схожими проблемами, например нарушениями зрения или слуха. Так обучаются еще примерно 355 тысяч детей. И еще около 316 тысяч получают знания в условиях инклюзии, то есть вместе с обычными ребятами. По закону родители вправе выбрать любой вариант.

Однако скажем честно: ребенок с инвалидностью может учиться далеко не в каждой школе. В некоторых регионах, таких как Москва или Хабаровский край, система поддержки и обучения работает эффективно. Здесь созданы ресурсные центры, которые помогают школам и с кадрами, и с оборудованием. Есть сурдопедагоги и логопеды, психологи и тьюторы, учителя-предметники, которые знают, как выстроить индивидуальный учебный план с учетом особенностей ребенка. Но есть и проблемные области.

Нужен сурдопедагог? Значит, ставка в школе должна появиться. Нет денег? Муниципалитет обязан выделить. Нужны учебники для слабовидящих? Значит, их нужно закупить

К примеру, в Ямало-Ненецком автономном округе на одного дефектолога приходится более 400 учеников с ограниченными возможностями здоровья. В Новосибирской области - более 300. Для сравнения: в той же Москве - 32 ребенка на одного такого специалиста.

В России изменились правила установления инвалидности

В целом, по данным министерства просвещения, школам не хватает 28 тысяч педагогов для работы с особенными детьми. Через целевое обучение в вузах и профессиональную переподготовку регионы планируют в ближайшие пять лет привлечь чуть более 17 тысяч человек. Но проблему это до конца не решит.

- Ежегодно по специальности "Специальное (дефектологическое) образование" выпускается около 7 тысяч молодых специалистов, но в образовательные организации идет только треть, - рассказала на заседании совета замминистра просвещения Татьяна Синюгина. - Если не изменить ситуацию кардинально, мы не закроем дефицит кадров даже за 10 лет. И просто увеличение контрольных цифр приема в вузы не решит проблему. В регионах должен быть разработан целый комплекс мер: материальная поддержка молодых специалистов, целевое обучение, повышение престижа профессии.

Когда в обычную школу приходит даже один ребенок с особенностями здоровья, она должна серьезно измениться, создать все условия дня него, подчеркнула Татьяна Синюгина.

1664 коррекционные школы работают в России

Какие именно условия? Это опеределит психолого-медико-педагогическая комиссия, которая есть в каждом регионе. Специалисты обследуют ребенка и выдадут заключение: нужен ли ученику тьютор или, к примеру, специальные учебники, парта особой конструкции...

При этом порядок работы таких комиссий в ближайшее время тоже должен очень серьезно измениться. Они начнут работать по единым стандартам по всей стране. Кроме того, рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии станут обязательными для школ. И это принципиальный момент. Школа обязана будет выполнить их. Нужен сурдопедагог? Значит, эта ставка должна появиться. Нет средств? Муниципалитет обязан будет выделить на это финансирование. Нужны технические средства, например для слабовидящих? Значит, их нужно закупить.

Общество Образование
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