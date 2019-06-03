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03.06.2019 22:23
Рубрика: Власть

В Совфеде оценили перспективы участия России в сессии ПАСЕ

Текст: Галина Мисливская

Россия может принять участие в июньской сессии ПАСЕ при наличии гарантий, что никакие ограничения к ней применяться не будут, полагает член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

Так он прокомментировал РИА Новости сообщение пресс-службы ПАСЕ о том, что комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии ассамблеи. Кроме того, предлагается изменить устав организации, чтобы в случае оспаривания или пересмотра полномочий члены ПАСЕ не могли быть лишены права голоса, права выступать, быть представленным в ассамблее и в ее органах.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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"Вероятность участия (России в июньской сессии, - прим. "РГ") есть, но опять же только при наличии гарантий, что против нас не будут использованы дискриминационные меры", - сказал Морозов агентству, добавив, что вариант такого процедурного решения существует. При этом он подчеркнул, что говорит об этом "исключительно в предположительном ключе".

Позитивно оценивает новости из Страсбурга и сенатор Алексей Пушков. "Комитет по регламенту ПАСЕ предложил России принять участие в июньской сессии и принял проект резолюции, исключающей лишение России права голосовать и другие санкции", - написал он в Twitter.

По мнению парламентария, при таком развитии событий "Украина и антироссийский альянс в ПАСЕ рискуют проиграть партию по блокировке участия России в Совете Европы".

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