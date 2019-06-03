В США создали рейтинг своего самого неудачного вооружения

На первое место своего "антирейтинга" Business Insider ставит самую дорогую программу, в которую вложено более триллиона долларов - разработку самолета пятого поколения F-35. Как отмечает портал, в ходе последней проверки Пентагона у этого самолета были отмечены сохраняющиеся проблемы с надежностью и доступностью. F-35 назвали самолетом с проблемным прошлым. "Программа совершенствуется, и все же проблемы сохраняются", - утверждает Business Insider. Исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан по-военному грубовато сказал, что с программой разработки этого самолета военные "сели в лужу". Издание отмечает, что стоимость самой дорогой в мире разработки с учетом всех доработок уже выросла до 1,196 трлн долларов.
На втором месте стоит разработка эсминца-невидимки типа Zumwalt. "ВМС США потратили два десятилетия и десятки миллиардов долларов на развитие этих кораблей, которым не хватает рабочих орудий и четкой миссии", - отмечает Business Insider.
По данным издания, две 155мм артиллерийские установки AGS, которые стоят на вооружении корабля "невероятно дороги для стрельбы". Так, цена одного выстрела стоит около 1 миллиона долларов. Также эсминцы испытывают трудности с силовыми установками, бортовой электроникой, вооружением.
Кроме того, эксперты ставят под сомнение и широко распиаренную производителем незаметность корабля.
Замыкают тройку "антилидеров" корабли прибрежной зоны типа LCS (Littoral Combat Ship). В США этот проект иногда называют "маленьким дрянным кораблем", отмечает Business Insider.
"В течение примерно 20 лет флот "закачал" в этот проект около 30 миллиардов долларов. Изначально предполагалось создание недорогого судна, небольшого по размерам, но быстрого и способного выполнять различные миссии в прибрежных водах", - утверждает Business Insider.
Однако есть опасения, что эти корабли не смогут выжить в условиях конфликта высокой интенсивности и что они недостаточно вооружены для выполнения своих задач.
Подвергся критике и суперавианосец США Gerald R. Ford, который должен был быть поставлен на флот этим летом, но затем сроки были сдвинуты до октября из-за постоянных проблем с оружейными лифтами и двигательной установкой.
Проблемами авианосца также является "плохая надежность систем, критически важных для полетов". Замыкает "пятерку" рельсотрон. ВМФ США потратил на его разработку более десяти лет и порядка 500 миллионов долларов. Однако "чудо-оружие" до сих пор страдает от ограничений по скорости стрельбы, огромных энергетических затрат.