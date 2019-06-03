В США создали рейтинг своего самого неудачного вооружения

Триллионы долларов, потраченные США на разработку "чудо-оружия" для своей армии, оказались "вбуханы" в неэффективные проекты. Один из ведущих мировых новостных порталов Business Insider составил рейтинг самых проблемных американских военных разработок, которые стали головной болью для Пентагона.

На первое место своего "антирейтинга" Business Insider ставит самую дорогую программу, в которую вложено более триллиона долларов - разработку самолета пятого поколения F-35. Как отмечает портал, в ходе последней проверки Пентагона у этого самолета были отмечены сохраняющиеся проблемы с надежностью и доступностью. F-35 назвали самолетом с проблемным прошлым. "Программа совершенствуется, и все же проблемы сохраняются", - утверждает Business Insider. Исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан по-военному грубовато сказал, что с программой разработки этого самолета военные "сели в лужу". Издание отмечает, что стоимость самой дорогой в мире разработки с учетом всех доработок уже выросла до 1,196 трлн долларов.

На втором месте стоит разработка эсминца-невидимки типа Zumwalt. "ВМС США потратили два десятилетия и десятки миллиардов долларов на развитие этих кораблей, которым не хватает рабочих орудий и четкой миссии", - отмечает Business Insider.

Стоимость самолета пятого поколения F‑35, который и без того является самым дорогим в мире военным проектом, с учетом всех необходимых доработок уже выросла до 1,196 трлн долларов

По данным издания, две 155мм артиллерийские установки AGS, которые стоят на вооружении корабля "невероятно дороги для стрельбы". Так, цена одного выстрела стоит около 1 миллиона долларов. Также эсминцы испытывают трудности с силовыми установками, бортовой электроникой, вооружением.

Кроме того, эксперты ставят под сомнение и широко распиаренную производителем незаметность корабля.

Замыкают тройку "антилидеров" корабли прибрежной зоны типа LCS (Littoral Combat Ship). В США этот проект иногда называют "маленьким дрянным кораблем", отмечает Business Insider.

"В течение примерно 20 лет флот "закачал" в этот проект около 30 миллиардов долларов. Изначально предполагалось создание недорогого судна, небольшого по размерам, но быстрого и способного выполнять различные миссии в прибрежных водах", - утверждает Business Insider.

Однако есть опасения, что эти корабли не смогут выжить в условиях конфликта высокой интенсивности и что они недостаточно вооружены для выполнения своих задач.

Подвергся критике и суперавианосец США Gerald R. Ford, который должен был быть поставлен на флот этим летом, но затем сроки были сдвинуты до октября из-за постоянных проблем с оружейными лифтами и двигательной установкой.

Проблемами авианосца также является "плохая надежность систем, критически важных для полетов". Замыкает "пятерку" рельсотрон. ВМФ США потратил на его разработку более десяти лет и порядка 500 миллионов долларов. Однако "чудо-оружие" до сих пор страдает от ограничений по скорости стрельбы, огромных энергетических затрат.