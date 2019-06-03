ВЦИОМ: Молодежь мечтает о космосе больше, чем "поколение Гагарина"

Большинство россиян считает, что профессия космонавта будет востребована в России. При этом современная молодежь мечтает о космосе больше, чем "поколение Гагарина". Такие данные приводятся в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В исследовании отмечается, что стать космонавтом в детстве хотели 13% россиян, еще 21% знают, что о профессии космонавта мечтали их знакомые. Среди родителей о желании своих детей стать космонавтами рассказали 8%.

Интересно, что больше всего россиян, мечтавших о космосе - в возрасте 40-49 лет. При этом современная молодежь (18-29 лет) больше мечтала о космосе, чем "поколение Юрия Гагарина" (старше 60 лет): 16 и 7% соответственно.

В целом большинство россиян (74%) считает, что профессия космонавта будет востребованной в России. А 38% отмечают, что приняли бы участие в конкурсе по отбору космонавтов.